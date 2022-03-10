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Дома у главы администрации Каунасского муниципалитета Вилюса Шиляускаса обнаружили 140 000 евро, предполагают, что эти деньги были получены в качестве взятки.
Eurai
Eurai
© Shutterstock

Это, по словам прокурора, самая большая обнаруженная на данный момент взятка.

"Вчера утром сотрудники Службы спецрасследований провели обыск в доме главы администрации Каунасского муниципалитета. (...) деньги были обнаружены только вечером, сумма на данный момент - самая крупная из найденных взяток в Литве – 140 000 евро", – сказал прокурор Каунасской окружной прокуратуры Томас Станюлис.

"Всего обнаружили почти четверть миллиона наличных", – прибавил он.

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис в среду отстранил Шиляускаса с занимаемой должности.

Представитель движения "Единый Каунас" Шиляускас управляет администрацией мэрии с ноября 2018 года.

Согласно материалам дела, Шиляускас мог получить взятку от главы компании (ее название не указывают) за благосклонное решение в деле заключения договора о строительных услугах, их администрировании.

Взятка, как подозревают, была передана в ночь на среду, в тот же день было начато расследование.

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