У дзукийских грибников есть еще один повод ненавидеть Россию

В жаркие дни не работали и они. Скупки открылись только после того, как прошли дожди.
„Смотрите, как подсохли края шляпок лисичек. А другие целиком сгорели. Такие грибы переработчики в Варене у нас не берут, поэтому, чтобы не ругаться с постоянными грибниками, я грибы просто не скупал“, – сказал скупщик Юозас.
В эти дни лисички в Меркине скупают по 4 евро за кг.
„Несколько лет назад в Меркине работало 11 скупок, работа была у всех“, – рассказал Юозас. А сейчас, по его словам, скупка грибов стала убыточной деятельностью.
„Переработчики платят мне 4,30–4,40 евро, однако за день лисички теряют много веса, после рабочего дня я их еще должен отвезти в Варену. Я бываю рад, если после вычета всех расходов зарабатываю 10 центов на килограмме“, – сказал скупщик.
Юозас сказал, что сезон скупки грибов и ягод в этом году начался очень рано.
„Раньше лисички мы скупали после Дня Ивана Купалы или в первые дни июля, а в этом - с 10 июня. Цена была 7 евро за кг, а до 4 упала не потому, что в лесу много грибов.Я вам назову реальную причину – и сейчас у границы стоят четыре фуры с лисичками из России. А сколько из них уже въехало“, – сказал Юозас.
По его словам, знакомые переработчики сказали, что скупают российские грибы, у них нет иного выхода, иначе они не устоят перед конкурентами, которые скупают дешевые российские грибы.
„Надо понять, что в бедной российской провинции люди охотно собирают грибы и сдают лисички по евро за кг, ведь евро - это 100 рублей. Самое печальное, что ЕС не запрещает ввозить грибы и ягоды из России“, – сожалел скупщик.
По словам Юозаса, раньше за грибами в лес ходил и стар и млад, а сейчас, когда рынок наводнили дешевые грибы из России, в лес ходят только пожилые люди.
„Раньше молодежь старалась летом заработать, школьники. А сейчас молодежи почти не вижу, остались лишь опытные грибники, которые еще ходят. Не будет их, закончится и бизнес. Я не хочу их разочаровывать, поэтому работаю, хоть пользы и немного“, – сказал Юозас.
Еще больше чем ценами на грибы, разочарованы жители Дзукии ценами на чернику. За килограмм им платят всего 2 евро, а на рынке и по интернету ягоды продают по 5 евро за литр. По словам Юозаса, килограмм ягод это почти 1,5 литра, а если ягоды сухие, то и больше.
Сдают ягоды, собранные запрещенными в Литве гребнями.
„За сбор черники гребнями грозит штраф, но ведь никто не признается, что так собирал. А сами гребни - не запрещены, их продают на рынке, в магазинах. Они предназначены для сбора ягод на своем приусадебном участке. Раньше собранные гребнем ягоды можно было узнать по большому количеству листьев, но люди научились выдувать их с помощью пылесосов. Хотя я все равно различаю, собранные вручную ягоды не помяты“, – сказал Юозас.