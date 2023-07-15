У Домантаса и Шашаны Сабонисов родился второй ребенок

Об этом сообщил портал lrytas.lt. По данным портала, 11 июля у пары родилась девочка.
Delfi напоминает, что о том, что в семье появится второй ребенок пара сообщила в социальных сетях.
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У литовского баскетболиста Домантаса Сабониса, который играет в НБА, и его супруги Шашаны родился второй ребенок.
Об этом сообщил портал lrytas.lt. По данным портала, 11 июля у пары родилась девочка.
Delfi напоминает, что о том, что в семье появится второй ребенок пара сообщила в социальных сетях.