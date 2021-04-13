Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Лина Коризнене сказала Delfi: "Сегодня мы прививаем людей старше 65 лет. Очередь образовалась по нескольким причинам: во-первых, пенсионеры - одни из самых прогрессивных пациентов. Они всегда приходят заранее. Сегодня они пришли с 6.30 ч., хотя центр открывается с 8 ч. Многие пришли не в свое время.

В 8–9 ч. пришли те, кому назначено на 16-17 ч. Будем думать, как решать эту проблему, как акцентировать важность прихода в указанное время. Поэтому образовались очередь, люди приходят задолго до назначенного часа", - сказала Коризнене.

Она прибавила, что несмотря на очереди, надеются, что всех удастся привить.

На вопрос, сколько времени люди стоят в очередях, она не могла ответить.

"Мы привили 1000 человек из 3500. Не только в этом пункте, а во все четырех", – сказала Коризнене и попросила записавшихся на прививку приходить в указанное время.

"Если в смс-сообщении всех просят не приходить раньше, чем за 10 минут, то просим всех соблюдать это правило", – сообщила собеседница.

Через 10 дней центр вакцинации планируют открыть в выставочном центре LITEXPO. Надеются, что там удастся избежать очередей.