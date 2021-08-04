У будущих водителей есть два месяца на подготовку к новшеству на экзамене по вождению

По данным компании, будущие водители 10-15 минут экзамена должны будут руководствоваться инструкциями навигационного оборудования, а не экзаменатора (обычно экзамен длится 45-50 минут).

Это задание надо будет выполнить не раньше чем через 10 минут с момента, когда начнется экзамен. Экзаменатор введет маршрут в навигатор еще до начала выполнения задания. Во время этого задания экзаменатор может попросить выполнить специальный маневр, если для этого будет подходящее место.

Цель этого новшества - максимально подготовить водителей к реальным ситуациям на дорогах.

"В наше время навигационное оборудование стало повседневным подспорьем водителей, им пользуются, когда едут в незнакомое место, ищут короткий маршрут или хотят объехать затор. Путем включения этого задания в экзамен, мы хотим научить водителей самостоятельному планированию поездок без инструктора или экзаменатора", – сказал заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас.

Время сдачи экзамена не изменится, новое задание ждет только водителей, которые сдают экзамен на категорию B. Длительность этого задания 10-15 минут, выполнить его надо будет в середине поездки.

Если во время экзамена водитель собьется с пути, это не будет считаться ошибкой.

"Наша цель - оценить, насколько самостоятельно человек управляет автомобилем на таком участке", – акцентировал Шуминас.

Появление нового задания не связано с введением дополнительных критических ошибок, которые будут фиксировать экзаменаторы.