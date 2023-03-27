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Вильнюсский административный суд отклонил жалобу баскетболиста Кшиштофа Лавриновича, который просил обязать Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) снять арест с его имущества.
Kšištofas Lavrinovičius
Kšištofas Lavrinovičius
© DELFI / Karolina Pansevič

В 2016 г. ГНИ информировала Лавриновича, что было получено обращение налоговой службы Италии о взыскании 525 504,80 евро. Тогда Лавринович обратился в ГНИ с просьбой остановить процедуру взыскания неуплаты налога, поскольку он обжаловал требование о взыскании в Италии. Его просьбу там удовлетворили.

Налоговый администратор Италии в 2022 г. обратился в ГНИ и попросил обеспечить превентивные меры для взыскания долга. ГНИ арестовала имущество Лавриновича, а он обжаловал это решение в суде.

Суд, рассмотрев дело, констатировал, что ГНИ обоснованно и законно арестовала имущество. Суд пришел к выводу, что ГНИ действовала в рамках закона, поскольку речь идет о большой сумме.

Решение суда в течение 30 дней может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы.

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