В 2016 г. ГНИ информировала Лавриновича, что было получено обращение налоговой службы Италии о взыскании 525 504,80 евро. Тогда Лавринович обратился в ГНИ с просьбой остановить процедуру взыскания неуплаты налога, поскольку он обжаловал требование о взыскании в Италии. Его просьбу там удовлетворили.
Налоговый администратор Италии в 2022 г. обратился в ГНИ и попросил обеспечить превентивные меры для взыскания долга. ГНИ арестовала имущество Лавриновича, а он обжаловал это решение в суде.
Суд, рассмотрев дело, констатировал, что ГНИ обоснованно и законно арестовала имущество. Суд пришел к выводу, что ГНИ действовала в рамках закона, поскольку речь идет о большой сумме.
Решение суда в течение 30 дней может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Бежавший от войны украинец столкнулся с неприятностями в Литве: на него напали за то, что не воюет против России (1)
Приезжающие в Литву украинцы не всегда видят только...
Скандал около Гарюнайского рынка: потребовалась помощь скорой
В понедельник с самого утра около Гарюнайского рынка...
Дорожные службы предупреждают: больше всего осадков ожидается в одной части Вильнюса
Муниципальная компания Grinda в понедельник после обеда...
Исследование: 2 из 5 жителей не уверены в своих средствах к существованию после выхода на пенсию
41 проц. жителей страны утверждают, что вовсе не уверены,...
Эфир Delfi: размещение тактического ядерного оружия в Беларуси — блеф, реальная угроза или шантаж?
Россия разместит в Беларуси российское тактическое...