У 62% проживающих в Литве украинцев есть работа

„Занятость украинцев в Литве, по сравнению с другими странами, достаточно высокая – 62% военных беженцев работают. Причин этому несколько: в Литве можно договориться на русском языке; во-вторых, в центрах регистрации, где был самый большой поток военных беженцев из Украины, предоставлялись комплексные услуги, от регистрации до детских садов. Кроме того, украинцы, поселившиеся в семьях, во многих случаях также получали от семей бесплатное сопровождение по лабиринтам литовской правовой системы, системы трудоустройства и здравоохранения“, - цитируется в сообщении Эйтвидас Бингялис.