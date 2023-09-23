Тысячи жителей погрязли в долгах за отопление: общая сумма достигает десятков миллионов евро

"Согласно действующим правилам теплоснабжения и потребления, потребителю, не оплатившему счет за тепло и/или горячую воду более 90 календарных дней, считая с последнего разрешенного дня оплаты счета, теплоснабжающая компания имеет право временно прекратить или ограничить подачу горячей воды всем или отдельным потребителям горячей воды с уведомлением не позднее, чем за 10 календарных дней", – отмечает она. Однако в этом году в сегменте населения мера временного отключения теплоснабжения в Клайпеде еще не применялась.

„Panevėžio energija“ использует те же методы. "Обычно в конце отопительного сезона задолженность жильцов увеличивается, а летом снижается. Долгосрочные заемщики есть всегда – независимо от того, отопительный сезон или нет. Мы отправляем уведомления или напоминания всем должникам об их счетах. Если счет не оплачен в течение одного месяца, отправляется напоминание, а более одного месяца — предупреждение. Мы стараемся общаться с должниками, уточнять варианты погашения долга, составляем графики погашения долга, подписываем долговые обязательства. И только когда согласия нет – мы предоставляем материал в суд. Когда долг присуждается в счет потребителя вносят и судебные издержки, а также плату судебным приставам за взыскание долга. Поэтому мы призываем жильцов как можно скорее решить вопрос с оплатой отопления, чтобы им не приходилось доплачивать. Если при оплате отопления возникают сложности, жильцам следует выяснить, имеют ли они право на компенсацию за тепло и горячую воду, и обратиться за компенсацией в муниципалитет", – отметили в компании.