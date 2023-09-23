Тысячи жителей погрязли в долгах за отопление: общая сумма достигает десятков миллионов евро

Долг вильнюсцев составляет 5,7 млн евро
В Вильнюсе сейчас около 28 тысяч клиентов компании Vilniaus šilumos nettki (VŠT) задерживают оплату оказанных услуг. Их общий долг составляет 5,7 млн евро.
"Несмотря на то, что в прошлом отопительном сезоне в Европе кризис энергоресурсов достиг своего апогея, нам удалось сдержать рост цен на тепло, успешно балансируя несколькими видами топлива, поэтому количество должников за услуги отопления в Вильнюсе осталось практически неизменным. В среднем количество должников остается около 10 проц. от всех потребителей, но сравнивая те же периоды в 2022 и 2023 годах долг снизился примерно на 21 процент. Средний долг одного потребителя за последний отопительный сезон составляет около 80 евро", – комментирует Лауринас Якубаускас, руководитель группы по обслуживанию клиентов VŠT.
По его словам, количество клиентов, не оплативших услуги отопления, остается стабильным: "Стоит отметить, что Вильнюс не является исключением – количество должников во всех крупных городах находится на одинаковом уровне".
Долг каунасцев составляет 4,5 млн евро
Компания "Kauno energija“, обеспечивающая теплом 123 тысячи потребителей в Каунасе, Каунасском районе и Юрбаркасе насчитывает почти 11 тыс. должников – бытовых потребителей за отопление и горячую воду. Общий долг жителей составляет 4,5 млн евро. Правда, в эту сумму входят и долговременные долги жителей на протяжении нескольких лет. Однако, если сравнивать август текущего года с аналогичным периодом прошлого года, общее количество долгов домохозяйств снизилось. А за поставленное в прошлом отопительном сезоне тепло предприятие имеет чуть более 200 вновь задолжавшим каунасцев. Общая задолженность новоиспеченных жителей составляет почти 11 тыс. евро, а задолженность одного домохозяйства в среднем составляет около 50 евро.
"Каждый случай неплатежеспособности индивидуален, и причины разные. Однако мы наблюдаем тенденцию снижения долгов жителей в теплое время года – потребители стараются погасить свои долги до начала нового отопительного сезона. Например, сравнивая данные за август с январем этого года, общая задолженность потребителей перед компанией сократилась почти на 1 млн. евро", – комментируют представители „Kauno energija“.
Клайпедчане задолжали 3,11 млн евро
У предприятия „Klaipėdos energija“, предоставляющего услуги централизованного теплоснабжения в городах Клайпеда и Гаргждай, на начало сентября было 7035 должников, а общая сумма их долгов достигла 3,11 млн евро. За год количество должников немного уменьшилось – на 1 сентября 2022 года 7098 жителей имели задолженность за услуги, но в прошлом году общая сумма долга была ниже – 2,85 млн евро.
"Тенденция понятна: чем дороже услуги отопления, тем больше долги жильцов. Когда тепло дешевое, количество должников уменьшается. После того, как осенью 2021 года начался резкий рост цен на топливо не только в Клайпеде, но и по всей стране, цены на отопление за год выросли почти вдвое. Отопительный сезон 2022-2023 годов оказался самым дорогим за десятилетие. Кроме того, рост должников был заметен уже во время пандемии COVID-19, когда в стране росла инфляция и безработица. Одна из причин образования долгов – несвоевременная компенсация за отопление", – объясняет руководитель группы по управлению задолженностями „Klaipėdos energija“ Дайва Друнгилиене.
Однако, по ее словам, если судить по пятилетней перспективе, за последние два года число людей, задолжавших „Klaipėdos energija“, сокращается. "Как показывают долгосрочные тенденции, потребители тепла стараются погасить долги до начала отопительного сезона. Но еще не было так, чтобы все долги клиентов были погашены", – отмечает Д. Друнгилиене.
В Паневежисе общий долг жителей составляет 2,82 млн евро
„Panevėžio energija“ производит и поставляет тепло 61,6 тыс. жителям городов и районов: в Паневежисе, Кедайняй, Пасвалисе, Купишкисе, Рокишкисе, Зарасай и другим потребителям. На начало сентября задолженность этой компании составила 2,826 млн евро, из которых были взысканы 2,29 млн евро.
Для сравнения, год назад задолженность домохозяйств была почти такой же и составляла 2,814 млн евро. Правда, большая часть этих долгов является долгосрочными, погашение которых жители откладывают на год, два, три и более лет. А с прошлого отопительного сезона еще не рассчитались жители 6470 квартир, или 10,5%. всех клиентов. "Большая часть населения летом погашает небольшие долги, возникшие в предыдущем отопительном сезоне", – отмечают представители Panevėžio energija.
Как взыскивается задолженность?
По данным Вильнюсских теплосетей, чаще всего в теплое время года жители погашают долги постепенно или обращаются к поставщику тепла за графиком погашения долга. Однако для тех клиентов, которые не заботятся о своей задолженности, взыскание долга инициируется в порядке, предусмотренном законодательством. "Мы предлагаем клиентам, испытывающим финансовые трудности, возможность погасить долг в рассрочку. Также в течение прошлого отопительного сезона жильцы могли оформить и отложить часть платежей, а накопленную сумму оплатить в теплый период.
По мере приближения отопительного сезона рекомендуем жителям с низкими доходами рассмотреть возможность обращения в Вильнюсское городское самоуправление за компенсацией расходов на отопление дома. Жителей просят не накапливать долги и не задерживать платежи, в противном случае с расчетных счетов отправляются напоминания о возникшей задолженности. В случае возникновения финансовых затруднений при оплате счетов за услуги отопления, мы приглашаем Вас обратиться в наш Центр обслуживания клиентов, вместе мы найдем решения, приемлемые для обеих сторон, а жильцы избегут дополнительных расходов и неприятного процесса взыскания задолженности", – отмечает Л. Якубаускас, руководитель отдела по работе с клиентами.
По его словам, неплательщики могут получить взыскание задолженности в досудебном или судебном порядке, но даже в этом случае подача тепла жильцам квартир обычно не прерывается. А судебные дела о взыскании долга применимы только тогда, когда клиент не прилагает никаких усилий для погашения долга. Около 10 проц. клиентов Вильнюсских теплосетей, имеющих задолженность и не предпринявших никаких усилий по погашению долга, был инициирован судебный процесс взыскания долга.
„Kauno energija“ также призывает потребителей, столкнувшихся с финансовыми трудностями, рассмотреть возможности компенсации за тепло и горячую воду. "Мы также приглашаем вас к сотрудничеству – если вам сложно выполнить свои финансовые обязательства в срок, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком тепла как можно раньше и согласуйте конкретный график платежей", – говорят представители компании.
"Мы связываемся с клиентами и пытаемся выяснить причины неплатежеспособности, согласовываем условия погашения задолженности как для индивидуальных домохозяйств, так и для юридических лиц. При необходимости подписываем долговые обязательства", – поясняют представители „Kauno energija“. По их словам, случаи перебоев теплоснабжения потребителей из-за долгов крайне редки, а число случаев взыскания долгов постоянно меняется. "Случаев, когда взыскивать долги уже нет необходимости, становится все больше, поскольку потребители сами проявляют инициативу к сотрудничеству – сообщают о финансовых затруднениях, интересуются возможностью составления графика погашения долга", – отмечают в компании.
„Klaipėdos energija“ решает проблемы должников несколькими способами: досудебным, высылая напоминания о погашении долга, позвонив, направив электронное письмо, а также в судебном порядке, передавая исполнительные документы судебным приставам. По словам руководителя группы управления долгами „Klaipėdos energija“ Д. Друнгилиене, услуги по теплоснабжению обычно прекращают злостным должникам, которые долгое время ничего не платят, или же, долг невозможно взыскать.
"Согласно действующим правилам теплоснабжения и потребления, потребителю, не оплатившему счет за тепло и/или горячую воду более 90 календарных дней, считая с последнего разрешенного дня оплаты счета, теплоснабжающая компания имеет право временно прекратить или ограничить подачу горячей воды всем или отдельным потребителям горячей воды с уведомлением не позднее, чем за 10 календарных дней", – отмечает она. Однако в этом году в сегменте населения мера временного отключения теплоснабжения в Клайпеде еще не применялась.
„Panevėžio energija“ использует те же методы. "Обычно в конце отопительного сезона задолженность жильцов увеличивается, а летом снижается. Долгосрочные заемщики есть всегда – независимо от того, отопительный сезон или нет. Мы отправляем уведомления или напоминания всем должникам об их счетах. Если счет не оплачен в течение одного месяца, отправляется напоминание, а более одного месяца — предупреждение. Мы стараемся общаться с должниками, уточнять варианты погашения долга, составляем графики погашения долга, подписываем долговые обязательства. И только когда согласия нет – мы предоставляем материал в суд. Когда долг присуждается в счет потребителя вносят и судебные издержки, а также плату судебным приставам за взыскание долга. Поэтому мы призываем жильцов как можно скорее решить вопрос с оплатой отопления, чтобы им не приходилось доплачивать. Если при оплате отопления возникают сложности, жильцам следует выяснить, имеют ли они право на компенсацию за тепло и горячую воду, и обратиться за компенсацией в муниципалитет", – отметили в компании.