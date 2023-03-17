Тысячи жителей, которым установили новые счетчики, жалуются на рост счетов: ESO винит самих клиентов

Подъезд один, а счетчики у жителей разные. Такую картину сейчас можно увидеть во многих многоквартирных домах, поскольку в день ESO устанавливает по 2000 умных счетчиков.

Представитель ESO Аурелия Жидицките-Орвиде сказала, что польза этих счетчиков очевидна – в прошлом году ими начали пользоваться 210 000 жителей, которые сэкономили в общей сложности 11 млн. кВт/ч.

До конца этого года умные счетчики установят 0,5 млн. клиентов, которые ежегодно используют больше 1000 кВт/ч.

Прохожие на улицах Вильнюса, которые уже пользуются новым счетчиком, говорят, что довольны, им не надо каждый месяц фиксировать и декларировать данные. Но есть и те, кто жалуется на то, что после установки нового счетчика, счета у них выросли.

"После того как поменяли счетчик, за декабрь счет пришел в 3 раза больше", – сказал один мужчина.

И это не единичный случай. LNK писал о жителе Паневежиса, который после установки нового счетчика за месяц использовал 2000 кВт/ч.

Похожие истории в СМИ описывали не раз.

Однако, по словам представителя ESO, ни разу не доказали, что виноваты были счетчики.

С жалобами из-за роста счетов в компанию уже обратились 6000 человек.

"Люди не ожидали, что их теплонасосы, системы рекуперации и полотенцесушители могут использовать столько электричества", – сказал Жидицките-Орвиде.

По данным ESO, установлено 300 000 умных счетчиков, неполадки выявлены лишь в 300, а в больших счетах виноваты не счетчики, а сами жители, которые декларировали не все электричество.

"Чаще всего, жители платили за электричество не каждый месяц и декларировали не каждый месяц. Вторая причина – плата по средним данным. Отсюда неполный расчет за электричество", – сказала Жидицките-Орвиде.

Есть такие клиенты, которые только после установки умного счетчика узнали, что должны тысячи евро. Представитель ESO заметила, что такие люди могут выплатить долг частями, об этом надо договориться с компанией.

Жителей, которые пользуются обычными счетчиками, призывают внимательно следить за потреблением электричества и своевременно декларировать данные, поскольку за неоплаченное электричество придется платить не по прошлому, а по действующему тарифу.

Кроме того, не надо забывать декларировать показания, даже если вы не пользуетесь электричеством - указывать 0, если этого не сделать, автоматически вводят плату по средним показателям.