Тысячи украинских детей 1 сентября пришли в литовские школы

Она - одна из примерно 7000 украинских детей, которые 1 сентября начинают учебу в Литве.

Богдана учится в "Литовском доме" – это школа для приехавших из-за границы детей, которые не владеют литовским. Ее подруги, которые остались в Киеве, провели 1 сентября дома.

"Там праздник прошел удаленно, хотя некоторые школы все же работают", – рассказала девушка.

"Скорее всего, первые несколько месяцев учеба в Киеве будет смешанного типа, а потом перейдут к удаленке, поскольку находиться детям в одном месте небезопасно", – предположила девушка.

В Вильнюсе она сначала будет изучать литовский. "Поскольку у меня есть литовские корни, я хочу выучить литовский язык. Мне это нужно. В ближайшее время в Украину мы не вернемся, этого не позволяет ситуация. Надо как-то жить дальше, создавать свое будущее, учиться. Если я получу европейское образование, у меня будет больше возможностей", – сказала школьница.

В Литве живет ее бабушка. Весной Богдана посещала Лаздинайскую школу, но потом решила перейти в "Литовский дом", чтобы лучше выучить литовский язык.

Она сказала, что учителя в Литве "мягче", чем в Украине, а учеба длится 12 лет, поэтому программа растянута, учиться легче.

Пока для Богданы самое сложное - общение, поскольку она не может говорить по-литовски.

В Литве девушке нравится, но она все же хочет вернуться домой.

"Мы планировали остаться на пару лет, но хочется домой. Вроде бы все хорошо, мне нравится жизнь здесь, но я хочу домой", – сказала Богдана.

Она рассказала, что на сбор вещей перед отъездом у нее было всего 40 минут. Сначала они прятались у родственников недалеко от Киева.

"Но там близко была военная часть, было небезопасно. Были постоянные сирены, тревога, nuo отключали электричество", – рассказала она.

Потом она с родственниками уехала в Литву.

Директор "Литовского дома" Гинтаутас Рудзинскас сказал, что в этом году в школе 99 новых детей, в основном из Украины, Беларуси и России.

"Появилась новая категория - беженцы из России, они получают такой статус и планируют остаться в Литве, поэтому приводят детей к нам", – сказал директор.

По его словам, эти дети отличаются от детей из европейских стран.

"Первые дети из Украины у нас появились в 2014 году. Они приехали, получив травмы, им требовалось больше внимания, больше помощи в процессе адаптации. У нас есть психолог и логопед, есть социальный работник, есть команда, оказывающая помощь. В общежитии воспитатели работают круглосуточно. Система отработана", – рассказал Рудзинскас.