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11 марта после церемонии поднятии флагов трех стран Балтии, состоялось шествие "Путь восстановления независимости" в Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса, от площади Независимости до Кафедральной площади. Мероприятие привлекло тысячи участников.
Тысячи людей приняли участие в "Пути восстановления независимости" в Вильнюсе
© DELFI / Orestas Gurevičius

Участники шествия - жители и военные - несли флаги Литвы и Украины. Участников шествия встретили военные оркестры: на Лукишкской площади – полицейский духовой оркестр, на площади им. Винцаса Кудирки – духовой оркестр Вильнюсской музыкальной школы им. Бронюса Йонушаса, на Кафедральной площади – духовой оркестр Литовской армии.

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