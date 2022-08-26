Тысячи клиентов Perlas energija еще не выбрали поставщика: осталось несколько дней

Напомним, что Perlas energija 5 августа заявила о том, что упраздняет договоры с фиксированными ценами, тогда компании Ignitis, Enefit и Elektrum стали предлагать клиентам этой компании специальные планы, однако некоторые из них уже не действуют с 18 августа, когда Perlas energija объявила о прекращении деятельности. Другие специальные акции появятся с 28 августа, когда договоры с Perlas energija будут расторгнуты автоматически.

Perlas energija информировала Delfi 26 августа о том, что у нее еще осталось 106 000 клиентов из 180 000.

На прошлой неделе Минэнерго представило план помощи клиентам I и II этапа, которые в свое время выбрали Perlas energija. Их на месяц переведут на гарантийные поставки, но они будут получать компенсацию от государства, а потом до конца года – к общественному поставщику.

Эксперт компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Аудрюс Буйвидас на этой неделе сказал, что сделать выбор должны около 70 000 клиентов Perlas Energija из I и II этапов либерализации.

Клиенты III этапа, по его словам, смогут продолжать пользоваться услугами общественных поставок, им ничего делать не нужно.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) указала, что клиенты III этапа (используют меньше 1000 кВт/ч в год) у которых был договор с ЗАО Perlas Energija, могут расторгнуть его в одностороннем порядке. Их переведут на общественные поставки.

Цена 1 кВт/ч на общественных поставках до нового года - 33 цента, с госкомпенсацией – 24 цента.

Клиенты I и II этапов могут заключить новый договор с другим независимым поставщиком, остаться на гарантийных поставках или на общественных.

Сейчас можно выбирать фиксированные цены в компаниях Enefit, Ignitis и Elektrum Lietuva, но гибкие планы предлагают и компании EGTO energija и Birštono elektra. Другого поставщика надо выбрать до 28 августа включительно, тогда он начнет предоставлять услуги с 1 сентября этого года.

Эксперт отмечает, что не надо расторгать договор с Perlas Energija, он перестает действовать автоматически после подписания нового договора.

По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), если клиенты Perlas Energija до понедельника не заключат новые договоры, то с сентября они будут платить за электричество на 40% больше.

"Если в ближайшее время законы не изменятся, то за сентябрь счета попавших на гарантийные поставки клиентов будут на 40% чем у независимых поставщиков с фиксированными ценами", – сообщает ЛАЭ.

Какими будут цены в октябре, будет зависеть от средней цены на бирже Nord Pool в сентябре.

По данным ESO, с 1 октября, если эти люди не выберут независимого поставщика их переведут на общественные поставки с государственной компенсацией (с компенсацией 24 цента). Разницу компенсирует государство, но пока соответствующий проект закона не принят.

Пока неясно, будет ли государство платить жителям компенсации с 1 января 2023 года.