"Ты можешь привозить сюда какую-то идею, среда ее проглотит и попросит еще". Москвичка в Висагинасe - про свой опыт эмиграции и стереотипах о литовской провинции

"Я готова поступиться абсолютно всем, чтобы ни одной моей налоговой копейки не было в этих пулях".
"В Москве я была научным журналистом. Работала в журнале «Наука и жизнь», интервьюировала в основном англоговорящих крупных учёных. В 2014 году, когда Россия вошла в Крым, у меня что-то перемкнуло в голове, и я поняла, что готова поступиться абсолютно всем, чтобы ни одной моей налоговой копейки в этих пулях не было. Тогда вот сверхзадача была такая. Первая идея была вывести себя и свое участие из этого зла, которое творится. Потому что выбор всегда есть. Мы можем быть частью этого зла, а можем хотя бы грести в противоположную сторону", — говорит Елена.
Для переезда Елена выбрала Литву, где друзья помогли ей найти работу. Первое время было еще "чемоданное" настроение — когда все очень интересно, но непонятно, хрупко и не стабильно.
"Первые 5 лет (все мигранты знают) это ад кромешный. Это куча расходов, мало доходов, птичьи права, в прихожей стоит мигрантский чемоданчик. Я понимала, что России влезет в какую-нибудь войну, и меня могут интернировать, выслать, все, что угодно. Вот у меня стоял такой мигрантский чемоданчик для того, чтобы, не заходя домой, куда-нибудь переброситься еще. Ещё и был план B, план C, план T и так далее, на все буквы алфавита. Потому что я очень обстоятельный человек. А потом, когда вы отслужили своей первые 5 лет, вы переходите на постоянное место жительство. И вы можете начинать выбирать, работать на зарплату или на себя.
И тот момент, когда я здесь оформила патент на ведение собственной деятельности, начала платить налоги… Это вот смешно, но я гордилась тем, что плачу налоги со своей индивидуальной деятельности. Я, например, преподаю английский всю жизнь. Но в России ты всегда это делаешь как-то из-под стола. А здесь все в белую, все в чистую, все прозрачно. Ты человек в своем праве, с тобой играют по правилам. Это самое главное — когда с тобой страна играет по правилам.
После этого ощущения независимого человека, работающего на себя, меня больше на зарплату никто не посадит. Да, если я заболела, я теряю деньги, если я хочу отдохнуть, я теряю деньги, если у меня что-то назначено на тот день, когда у меня должны быть уроки, мне приходится их отменять. Я теряю деньги, то есть издержек много. Но вот это чувство, что ты сам себе хозяин, окупает все, абсолютно все. Тем более в такой стране, как Литва — которая очень социальная страна", — рассказывает Елена.
"Я решила — сейчас буду звонить риэлтору. Хочу здесь жить"
Бывшим жителям российской столицы закономерно задают один вопрос — не скучно ли жить в небольшом провинциальном литовском городе, чья сфера развлечений и общепита закономерно уступает московским лоску и масштабам?
"Я жила в Москве. Падишахские дворцы внутри, жуть галимая снаружи. То есть ты видишь: все эти недоплаченные налоги пошли там в диванчики, в евроремонт и так далее. Но хрен ли в этом евроремонте, если ты делаешь шаг наружу, и там твоим глазам открываются малоаппетитные картины, которые заставляют разрываться все время между жалости и брезгливостью?
А почему Висагинас? Потому что я когда вижу какой-нибудь дом в лесу, со мной что-то делается. И я говорю: «Хочу здесь жить». Моя самая дорогая импульсивная покупка — это квартира здесь. Я просто плавала в озере, будучи здесь в отпуске, смотрела на этот берег, солнце. И я решаю: «так, всё, сейчас вылезаю». У меня какая-то газетка в сумке, я сейчас буду звонить риэлтору. Хочу здесь жить", — вспоминает Елена.
Менее, чем через две недели, Елена подписала договор и вскоре приобрела жилье в Висагинасе. Город все еще воспринимается, как "столица бабушек и дедушек", где молодежь вроде как откровенно скучает. Как считает Елена, в "разном и слоеном" Висагинасе, напротив, меняется динамика и среда, становясь более привлекательной для молодых жителей.
"Здесь всё больше людей умственного труда. И лес! Это идеальная среда для человека умственного труда. Это так называемая разнообразная нерегулярная визуальная среда, которая очень содействует тому, чтобы ты хорошо соображал. И поэтому я вижу, как все плавно ползет именно в эту сторону, как Висагинас сейчас преображается из города бабушек и дедушек. Вдруг я вижу: молодые люди, красивые, прикольные, фриковатые. Вот эти пространства, из которых работают удалённо, все забиты нарасхват. Тут есть, куда поставить ногу. Ты можешь привозить сюда какую-то идею, среда ее проглотит и попросит еще.
Когда я приехала в Вильнюс 8 лет назад, Вильнюс был таким местом. Литва вообще такое место, где пространства больше, чем людей. Это на самом деле очень дорогой механизм развития, потому что когда пространство больше, чем людей, это мотивирует. То есть вот я жила в Москве, это был мегаполис, это была огромная страна, и ты там совершенно невидимый. Ты как частица в космических просторах. Вот здесь, чтобы ты ни придумал, ты можешь пустить это в дело. А дальше уже как бы реальность будет проверять.
К тому же, Висагинас очень разный и слоеный. И он очень добрый. Я сломала ногу, жила на третьем этаже, на костылях, без лифта. Плюс в Вильнюс раз в неделю надо было ездить на работу. Я не успевала ничего спросить, как ко мне притягивались руки, чтобы мне помочь. Я искала доставку продуктов, и несколько человек мне написали: мы придем и поможем, только скажите, что".
"Летом происходит гигантская встреча одноклассников. Вы сидите и слушаете, как обмениваются опытом люди с колоссальной географией"
Сегодня, когда мир стал глобальным, сложно ограничивать свою деятельность определенными географическими границами. Отвечая на вопрос о своих учениках и аудитории, Елена говорит просто — мы живем во Вселенной. И тот же Висагинас не изолирован от разных сфер жизни, тем более если речь идет о дистанционном заработке и создании разных проектов.
"Когда здесь закрыли станцию, молодые, все, кто мог шевелиться, стали уезжать на заработки в другие страны. Приходит лето. Летом происходит гигантская встреча одноклассников. Вы сидите и слушаете, как обмениваются опытом люди с колоссальной географией. Мы уже отвыкли ограничивать себя физическими границами. И я вижу, как здесь начинают развиваться вещи, которые могут работать, где угодно".
Сейчас Елена продолжает преподавать английский. Половина ее аудитории — это жители Литвы. Половина — разные страны Европы, США, Австралия. В перспективе Елена надеется создать приложение, которое могло бы значительно облегчить процесс обучение и сделать изучение языка не скучным.
"Вот и я сейчас хочу просто положить свой опыт, накопленный за много десятков лет, и сделать какое-нибудь штуку, которая бы работала сама и сделала меня ненужной. Чтобы это была система многомерная, где ты можешь сам, как червячок, планировать свою траекторию. Мне нужен хороший... даже не кодировщик, а кто покрупнее. Вот я сейчас как бы присматриваюсь. Я лингвист, но мне необходим человек, который всё то, что я формализовала, превратит в работающий код и работающую штуку".