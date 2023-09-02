"Ты можешь привозить сюда какую-то идею, среда ее проглотит и попросит еще". Москвичка в Висагинасe - про свой опыт эмиграции и стереотипах о литовской провинции

"Я готова поступиться абсолютно всем, чтобы ни одной моей налоговой копейки не было в этих пулях".

"В Москве я была научным журналистом. Работала в журнале «Наука и жизнь», интервьюировала в основном англоговорящих крупных учёных. В 2014 году, когда Россия вошла в Крым, у меня что-то перемкнуло в голове, и я поняла, что готова поступиться абсолютно всем, чтобы ни одной моей налоговой копейки в этих пулях не было. Тогда вот сверхзадача была такая. Первая идея была вывести себя и свое участие из этого зла, которое творится. Потому что выбор всегда есть. Мы можем быть частью этого зла, а можем хотя бы грести в противоположную сторону", — говорит Елена.

Для переезда Елена выбрала Литву, где друзья помогли ей найти работу. Первое время было еще "чемоданное" настроение — когда все очень интересно, но непонятно, хрупко и не стабильно.