Правительство в пятницу уточнило принятое в среду решение, которым такая обязанность была предусмотрена только для перевозчиков.
"Это изменение обеспечит более строгую проверку возвращающихся и прибывающих пассажиров, что все пассажиры должна сделать анализ, и это поможет лучше организовывать работу и в аэропортах, и в других местах", - сказал на заседании министр здравоохранения Арунас Дулькис.
"Так что в нашем постановлении просто наряду с перевозчиками появляются организаторы путешествий и поставщики туристических услуг", - добавил он.
Премьер Ингрида Шимоните обратила внимание на то, что в среду уже предусмотрена обязанность делать тесты также и для людей, возвращающихся чартерными рейсами.
"И тут больше вопрос о том, чья обязанность обеспечить - перевозчика или же, в случае таких путешествий, организатора путешествий", - сказала премьер.
В среду правительство Литвы решило, что все возвращающиеся или прибывающие в Литву должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не раньше чем за 72 часа до прибытия.
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