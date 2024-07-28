Туристы рассказали, что им нравится в Вильнюсе, и чего не хватает

Гавялене рассказала, что в этом году, по сравнению с прошлым, количество туристов растет.
„Насколько, сложно сказать, но, судя по заполненности гостиниц, данным из аэропортов, вероятно, их число растет“, – сказала она.
По словам Гавялене, больше всего в Литву приезжает предпринимателей, которые посещают крупные города. Собеседница заметила, что такие туристы бывают удивлены гостеприимством литовцев и качеством услуг.
А это делает нашу страну известнее и популярнее.
„Представители бизнеса, если приезжают в первый раз, бывают удивлены красотой наших городов, удобством инфраструктуры, качеством еды и услужливостью жителей“, – сказала Гавялене.
Президент туристической палаты сказала, что туристы выделяют Литвы и на фоне других стран Балтии.
„Очень редко у нас бывают туристы, которые едут только в Литву, обычно они объезжают весь регион. Они отмечают, что у Литвы хорошая энергетика, люди в Литве более открытые, больше радости от обедов в ресторане, кафе, качество у нас лучше, чем в других странах Балтии“, – делится женщина.
Гавялене рассказала, что в последнее время путешественники делятся на два лагеря: vодни выбирают юг Европы и Средиземноморский регион, чтобы наслаждаться теплом, а другие бегут от жары в Скандинавские страны.
На вопрос, сказывается ли потепление климата на числе туристов в Литве, специалист сказала, что для того, чтобы понять, что в Литве тепло, здесь надо пожить дольше.
Собеседница сказала, что обычно в Литву приезжают туристы из соседних стран, которые привычны к нашему климату.
Кроме того, по ее словам, надо приспособить услуги к теплому климату, чтобы туристы могли наслаждаться такой погодой.
„Балтийские страны не так известны, как страны с теплым и солнечным климатом, но в будущем это может изменится“, – сказала Гавялене.
По ее словам, в Литву сейчас приезжают не отдельные туристы, а целые семьи или группы, им хочется иметь одно большое пространство, например, гостиную и несколько спален.
Однако в Литве не хватает таких гостиниц, несмотря на то, что спрос велик. По ее словам, большие номера ищут и бизнес-туристы.
„Бизнес-туристам не хватает гостиниц-апартаментов, в которых у них были бы услуги, как дома. Это кухня, стиральная машина, спальня, небольшая рабочая зона“, – сказала Гавялене.
По данным Литовского департамента статистики, в 2023 г. Литву посетил 1,369 млн. туристов. За год их число выросло на 200 000 человек.
Больше всего туристов в Литву приезжает из Польши, Латвии, Германии и Беларуси.