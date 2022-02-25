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Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве Римас Туминас сообщил, что уже ушел с этой должности.
Rimas Tuminas
Rimas Tuminas
© Dmitrijus Matvejevas

"Вопрос о моей работе в Вильнюсском малом театре решать министру", — уточнил режиссер.

После того как Россия начала военную инвазию в Украину, министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что ждет увольнения режиссера Вильнюсского малого театра Римаса Туминаса.

"Директора Вильнюсского малого театра Симонаса Кебласа информировали, я жду или ясного недвусмысленного увольнения Туминаса или пусть директор сам кладет на стол заявление об увольнении с должности", – написал Кайрис в фейсбуке.

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"Извините, но я не вижу никакой разницы между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю", – сказал министр.

Кайрис также заявил, что "никто из российских исполнителей больше не ступит на землю Литвы, неважно выступал он на оккупированной территории или нет".

В ноябрьском интервью российскому телевидению режиссер заявил, что не придает большого значения пакту Молотова и Риббентропа и не считает россиян оккупантами. После волны возмущения в Литве Туминас заявил, что это была провокация, что опубликована лишь часть его высказывания, он потребовал от телевидения опровержения и представления полного текста.

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