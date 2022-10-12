Трюк торговцев с ценами: это настоящая классика

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что рост цен по инерции повышает подорожание сельскохозяйственной продукции. Правда, часть товаров уже не дорожает.

"Мы наблюдаем инерцию - сельскохозяйственные продукты дорожают с середины прошлого года. Магазины купили все товары по высокой себестоимости. Может, хорошая новость, что за последние 3-4 месяца цены на многие сельхозтовары или снизились, или не растут – зерновые, масло", – заметил экономист.

По его словам, на конечные цены влияет и рост цен на энергетику.

"Летом подорожало электричество. И прогнозируют высокие цены на отопление, на электричество, поэтому все это заранее перекидывают в конечную стоимость. Но первопричина ясна, – то же молоко, сырье, подорожало на 60% за год, зерно – больше чем на 50%, это включается в конечную цену", – сказал Повилаускас.

По его оценке, за год больше всего подорожали молочные продукты, но цены на них во всей Европе выросли на 50–60%.

"А наша страна - экспортер молочных товаров, это нормально: зачем продавать здесь дешевле, если можно вывезти и продать дороже? Также значительно подорожали продукты из зерна: мука, крупа и т.д. Третья группа - мясо: свинина, курятина", – сказал экономист.

По его словам, меньше всего подорожали фрукты и овощи – скорее всего, потому что в прошлом году был плохой урожай, а в этом он нормальный, поэтому цены выросли на 10–20%.

В Литве покупатели замечают, что уменьшаются упаковки некоторых продуктов, а цена остается прежней.

"Это "классика", такое было в Европе, и в Литве 10 лет: много упаковок уменьшилось. Такое происходит и сейчас. Это некрасивый способ маскировки роста цен, но, наверное, специалисты по маркетингу советуют так делать", – сказал Повилаускас.

Комментируя цены на горючее он сказал, что они сейчас не могут влиять на рост цен.

"Есть официальные источники, которые показывают, чем обусловлена конечная цена в магазине. Там видны все составляющие – производитель, переработчик, оптовик, розничная торговля – они растут. Можно сказать, все понемногу "накидывают". Понятно, что электричество - проблема, которая была летом, – но цена на горючее почти не меняется уже почти 6 лет", – сказал Повилаускас.

Он прибавил, что на рост цен влияет цена на электричество, будущая цена на теплоэнергию, аренду и "нежелание уменьшить свою маржу прибыли".

Экономист сказал, что в скором времени снижение цен на продукты не начнется.

"Цены на сельхозпродукцию уже какое-то время на мировом рынке не растут. Я бы сказал, что рост зависит от внутренних факторов, о которых я говорил: хотят компенсировать рост цен на электричество, плюс увеличились зарплаты в сфере торговли, логистики, складирования. Вряд ли до Рождества и Нового года мы увидим улучшение тенденций.

Факт в том, что продукты будут где-то на треть дороже, чем год назад. Это больше, чем рост пенсий или средней зарплаты", – сказал Повилаускас.

Он заметил, что люди будут активнее следить за акциями и скидку.

"Думаю, что неизбежно все мы будем следить за акциями, более дешевыми вариантами, в ближайшие несколько месяцев проблема только будет более острой", – сказал экономист, который считает, что похожими темпами будут расти и цены в других странах Европы, просто в Литве процесс запустился быстрее.

"Наверное, у нас цены стабилизируются, а в Евросоюзе они будут расти. Мы увидим уменьшение разницы в показателе инфляции, а не отрыв", – прогнозирует экономист банка SEB.