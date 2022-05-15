"Мы обнаружили гнездо несколько дней назад. Птичка летала вокруг мангала. Летала то к нам, то к пруду. Нам показалось странным, что она так близко к нам подлетает и часто кружит над мангалом. Мы подняли крышку мангала и увидели эту красоту", – рассказала Рута.
Она заметила, что придется доставать старый мангал.
"Но на самом деле очень приятно. Мы не огорчились", – сказала женщина.
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