Трогательный поступок военных: косуленку повезло, что они оказались рядом

Скопировать ссылку Трогательный поступок военных: косуленку повезло, что они оказались рядом

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В Клайпедском регионе проходят крупнейшие международные военные учения, во время учений военные спасли жизнь попавшему в незавидное положение детенышу косули. Фотографиями поделились военные батальона им. Кястутиса Военные достали малыша, который упал в открытый колодец.