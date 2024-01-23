Трое вооруженных белорусских пограничников нарушили границу Литвы

Этот инцидент видеокамеры зафиксировали 22 января. Белорусские пограничники проходили по своей территории вдоль деревни Вайтишке (Игналинский район).

Белорусы подошли по сугробам к занесенному снегом и поломанному патрульному мостику. Они немного постояли рядом с ним, видимо, думали, стоит ли по нему идти, после чего пошли не по мостику, рядом с которым росли кусты, а пошли дальше и нарушили границу Литвы.

Когда с литовской стороны в этом месте устанавливали физический барьер, там вырубили кусты. Благодаря расчистке местности, грунт в этом месте ровный.

Белорусские пограничники углубились на пограничную территорию на 2,5 м, пошли вдоль физического барьера, который не дает проникнуть на территорию Литвы.

В указанное место съехались литовские пограничники, однако, поскольку инцидент не развивался, белорусы ушли на свою территорию из-за физического барьера и готовности литовских пограничников реагировать на инцидент.