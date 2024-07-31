Трое суток без электричества, еды и воды: ESO рассказала, какие компенсации полагаются

Ауримас обратился в ESO в воскресенье днем, он сообщил, что упало дерево и оборвало провода. Семья сама не может убрать дерево, поскольку рядом лежат оборванные провода.
В понедельник утром мужчина получил эл. письмо, в котором сказано, что поломка устранена, однако он пошел посмотреть и увидел, что дерево на месте, равно как и оборванные провода.
„Я позвонил в ESO, заново зарегистрировали проблему. Мы пытались вызвать пожарных-спасателей, чтобы хотя бы в магазин выехать, но и они не могли помочь, поскольку без работников ESO они не могут убрать провода.
Сегодня среда, у нас нет ни еды, ни воды, ESO на нас не реагирует. Всем все равно, неважно, что мы не можем выбраться из дома, что у нас двое малолетних детей. Просто выражают сожаление“, – писал Ауримас.
ESO в среду распространил сообщение, в котором сказано, что последствия бури интенсивно устраняют. Клиентов уведомили и о порядке компенсаций.
„По данным на 13 ч., без электричества остаются 42 000 потребителей. Со вчерашнего дня 50 000 потребителей подключены к сети, однако сложной ситуация остается в Вильнюсском, Шяуляйском и Паневежском регионе. Там работает почти 300 бригад“, – сказано в сообщении.
По словам пресс-секретаря ESO Расы Щодкене, все бригады компании и подрядчиков сейчас работают. Из отпуска вызвали всех, кто находится в Литве, работают и те, у кого были выходные. ESO обратилась за помощью и к коллегам в Латвии.
„Мы понимаем проблемы клиентов, поэтому электрики, инженеры делают все возможное, работают почти без отдыха,большей части клиентов услуги начнем поставлять в ближайшие сутки. Мы хотим напомнить, что жители, которые остаются без щлектричества больше 72 часов, получат компенсации“, – сказала Юодкене.
Сначала Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) должна принять решение о факте аварии и территории. Тогда компенсации получат люди, которые оставались без света больше 72 часов.
Размер компенсации будет подсчитываться индивидуально.
После принятия решения ГСРЭ, ESO свяжется с клиентами, которым полагается компенсация.
Размер компенсации зависит от того, как долго у людей не было электричества и среднего потребления электричества домашним хозяйством.
По подсчетам ESO, если среднестатистический потребитель использует 150 кв/ч в месяц и был без электричества больше 72 часов, то компенсация составит 35 евро плюс 0,82 евро за каждый час.