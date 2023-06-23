23 июня 2023 г. 11:08

Триколор из цветущих полей: картина захватывает дух

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI
Летом в Литве стоит хорошая погода, можно купаться в озерах и в море, кроме того, природа поражает красками.

Марюс Камараускас рассказал, что природа, а особенно ее краски интересуют его с самого детства. "Этот мини-проект "Краски литовского пейзажа" зародился случайно, просто, когда я наблюдал разные краски в природе. Основной мыслью было создание триколора. Думаю, мне это удалось", – сказал он Delfi.

Когда Марюс снимал последний цвет - красный, он решил запечатлеть и другие цвета, чтобы был не только желтый, зеленый и красный: "Сейчас я стараюсь запечатлеть любой увиденный в природе цвет, последний – васильковый – цвет мохнатого горошка (вики озимой)".

Mariaus Kamarausko nuotr.
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