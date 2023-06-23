Триколор из цветущих полей: картина захватывает дух

Марюс Камараускас рассказал, что природа, а особенно ее краски интересуют его с самого детства. "Этот мини-проект "Краски литовского пейзажа" зародился случайно, просто, когда я наблюдал разные краски в природе. Основной мыслью было создание триколора. Думаю, мне это удалось", – сказал он Delfi.