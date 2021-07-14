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На проспекте Гедиминаса, в Вильнюсе, прохожих будут радовать известные "Три музы" - скульптура работы Станисловаса Кузмы, которую три года нельзя были увидеть из-за реновации Литовского национального драматического театра (ЛНДТ). Директор театра Мартинас Вудрайтис сказал, что с этого момента можно считать время до открытия театра, новый зал откроют 9 сентября.
"Три музы" вернулись, осталось дождаться открытия театра
© DELFI / Domantas Pipas

Глава театра сказал Delfi, что для него как для горожанина важно, что открылся этот уголок, н осталось строительного забора, поэтому горожане и гости столицы смогут фотографироваться на фоне здания.

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