"Три музы" вернулись, осталось дождаться открытия театра

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На проспекте Гедиминаса, в Вильнюсе, прохожих будут радовать известные "Три музы" - скульптура работы Станисловаса Кузмы, которую три года нельзя были увидеть из-за реновации Литовского национального драматического театра (ЛНДТ). Директор театра Мартинас Вудрайтис сказал, что с этого момента можно считать время до открытия театра, новый зал откроют 9 сентября.
Глава театра сказал Delfi, что для него как для горожанина важно, что открылся этот уголок, н осталось строительного забора, поэтому горожане и гости столицы смогут фотографироваться на фоне здания.
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