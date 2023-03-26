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Путешественник Ауримас Валуявичюс находится в пути уже 90 дней. Он поставил перед собой цель в одиночку пересечь Атлантический океан на одноместной весельной лодке. Сейчас он приближается к Карибским островам.
Aurimas Valujavičius
Aurimas Valujavičius
© Asmeninio albumo nuotr.

"Пока установился хороший и благоприятный ветер, поэтому дорога в сторону Майами нормальная. До Карибских островов осталось всего несколько сотен морских миль. Наверное, через несколько дней уже увижу огни, а, может, и нет. Но острова меня не привлекают, фактор земля для меня не существует. Финал пути – Майами, все прочее неважно. Напротив, больше земли, больше маневров – это означает больше опасностей.

Aurimas Valujavičius
Aurimas Valujavičius
© Asmeninio albumo nuotr.
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Ауримас Валуявичюс добрался до середины Атлантического океана

Я привык видеть только океан, а что касается проходящих мимо судов, то это только поднимает уровень бдительности, нельзя расслабляться. Со здоровьем все в порядке, как и три месяца назад. Только с ностальгией думаю о спортзале – это первое место, куда хочу вернуться. Больше ни о чем не грущу. Немного огорчает, что поездка подходит к концу", – сказал путешественник.

Aurimas Valujavičius
Aurimas Valujavičius
© Asmeninio albumo nuotr.

Напомним, что его цель — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой маршрут.

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