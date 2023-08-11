11 августа 2023 г. 09:09

Три литовских пилота пролетят 4000 км над Европой на безмоторных парапланах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI (E.Digryt&#279;s nuotr.)

В пятницу три литовских пилота планируют подняться в небо и совершить 4000-километровый перелет через Европу. Альгирдас Шимолюнас, Сакалас Уждавинис и Игнас Битинайтис полетят из Литвы в Португалию на безмоторных парапланах. Свой полет пилоты посвятят 90-летию перелета Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса через Атлантику.

"Погодные условия в Вильнюсе немного сложные, но мы все равно планируем взлететь, думаю, есть 90-процентная вероятность того, что мы взлетим и полетим", – сказал капитан команды А. Шимолюнас в эфире радиостанции LRT в пятницу утром.

"Мы запланировали 10-дневный полет. Если условия будут лучше – то даже короче, какие 8 дней. Но если на пути будут циклоны, это может затянуться на 12-14 дней", – сказал пилот.
По его словам, возможна корректировка маршрута в зависимости от погодных условий.

"Очень сложно планировать, потому что мы запланировали один основной маршрут, но сейчас видим, что погодные условия в Европе меняются. Например, мы планируем лететь через южную Германию, но если там испортится погода, возможно, придется сделать крюк. Маршрут корректируется и, думаю, будет корректироваться", — сказал А. Шимолюнас.

По словам пилота, этим полетом команда хочет не только отметить 90-летие перелета С. Дарюса и С. Гиренаса через Атлантический океан, но и популяризировать планерный спорт.

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