Три Креста в Вильнюсе подсвечены королевскими цветами

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Вильнюс вместе с Великобританией скорбит в связи с кончиной Елизаветы II. В память о королеве Три Креста подсвечены королевскими цветами – пурпурным и серебряным. Подсветка будет видна до 10 сентября, пишет madeinvilnius.lt.
Напомним, что Елизавета II ушла из жизни 8 сентября. В Великобритании до 18 сентября объявлен траур.
Королева Елизавета II находилась с визитом в Вильнюсе в 2006 году вместе со своим супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.
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