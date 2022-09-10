Три Креста в Вильнюсе подсвечены королевскими цветами

Напомним, что Елизавета II ушла из жизни 8 сентября. В Великобритании до 18 сентября объявлен траур.

Королева Елизавета II находилась с визитом в Вильнюсе в 2006 году вместе со своим супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.