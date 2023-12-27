Тревожный рекорд: 2023 год стал самым теплым с начала наблюдений

Прошлый, 2022 год, также был рекордным. В 2022 году в Германии уже было необычно тепло. Среднегодовая температура составила 10,5 градуса, что соответствует рекордному значению, установленному в 2018 году.

Официальная статистика за 2023 год будет опубликована DWD в пятницу. Рекордные данные будут представлены вместе с другими статистическими данными, такими как количество осадков и продолжительность ясных дней.





В глобальном масштабе 2023 год также стал самым жарким с начала наблюдений, согласно данным службы В глобальном масштабе 2023 год также стал самым жарким с начала наблюдений, согласно данным службы ЕС по изменению климата Copernicus . Вероятность того, что декабрь изменит что-то еще, практически отсутствует, заявили представители Copernicus.