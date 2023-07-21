Тревожные звонки: перед 1 сентября не хватает 600 педагогов, ситуация критическая

По словам старшего советника администрации Вильнюсского городского самоуправления Алины Ковалевской, поощрения, применяемые к вновь принятым на работу учителям, оправдали себя, поэтому педагогов планируется привлекать мотивационными мерами.
"Ситуация подходит к очень критической черте, потому что в 2025 году в Акмянском районе будет более 50 учителей пенсионного возраста, что составит почти 20 проц. всех работающих учителей. Нужно что-то делать", — заявил в пятницу радио LRT мэр Акмянского района, добавив, что муниципалитеты должны решать проблему нехватки учителей не в одиночку, а с помощью министерства.
"Я всегда был убежден, что образование — это государственная политика, что не может быть в Акмяне одно образование, а в Зарасай - другое", — сказал В. Митрофановас.
Однако меры принимают и сами муниципалитеты. По словам старшего советника администрации Вильнюсского городского самоуправления А. Ковалевской, введенная в прошлом году мера поощрения - надбавка к зарплате в размере 300 евро - сработала. По ее словам, это помогло привлечь в вильнюсские школы более 200 новых учителей.
"Вильнюсское городское самоуправление также принимает меры, оценивая ситуацию в регионе. Надбавка к зарплате в размере 300 евро применяется ежемесячно с прошлого года, поэтому с прошлого года нам удалось привлечь более 200 учителей, что очень приятно, - сказала представитель муниципалитета. - В прошлом месяце городской совет утвердил решение о продолжении этой поощрительной меры". "Также хочу подчеркнуть, что эта мера расширяется, поощрительные меры будут распространяться и на вспомогательных специалистов в сфере образования – их тоже сейчас очень не хватает", – добавила А.Ковалевская.
По словам советника, сработала и такая поощрительная мера, как возможность бесплатного проезда в общественном транспорте для учителей. Также, добавила А.Ковалевская, с этого года руководителям школ будет предоставляться "корзинка", которую образовательные учреждения должны будут использовать для мотивационных мер. "Вильнюс третий год подряд применяет очень успешную мотивационную меру — бесплатный общественный транспорт", — сказал представитель Вильнюсского самоуправления. "А с начала этого года в бюджете появилась еще и один новый мотивационный инструмент — так называемая "корзина руководителя". С помощью этого инструмента руководители школ могут сами решать по компенсации транспортных расходов из определенных муниципалитетов, а также применять другие мотивационные меры", — пояснила она.
Заместитель министра образования, науки и спорта Литвы Рамунас Скауджюс подчеркнул, что льготы, которые начало применять министерство, такие как стипендии, предлагаемые будущим учителям, постепенно оправдывают себя. По его словам, предложенная повышенная стипендия для обучающихся по наиболее востребованным специальностям и заключивших контракт с муниципалитетом или школой на работу привлекла 83 новых учителя.
" 83 человека подписали контракты и взяли на себя обязательство по трудоустройству. Такой порядок применяется впервые, – сказал Р. Скауджюс. - Также благодаря повышенной стипендий увеличилось число вспомогательных специалистов в сфере образования, которых поступало 19, сейчас зачислено 130 человек", - добавил вице-министр.
Министерство образования, науки и спорта Литвы приняло решения, которые помогут задержать учителей в школах и привлечь новых после выхода на пенсию учителей старшего поколения. В 2022 году зарплату учителей увеличили на 10 проц., в 2023 году они выросли еще на 13 проц.
В целях привлечения большего числа молодых людей к выбору профессии учителя целевые стипендии в размере 319 евро в месяц назначаются обучающимся по наиболее востребованным педагогическим специальностям. Для студентов последнего курса наиболее дефицитных педагогических специальностей, заключивших предварительные трудовые договоры со школами или муниципалитетами, предусмотрена возможность увеличения стипендии до 539 евро.