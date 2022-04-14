Третья сила. Как украинская территориальная оборона помогает воевать с российской армией

Киевлянин Егор Соболев за свои 45 лет успел побывать общественными деятелем, народным депутатом Украины, атийшником и теперь он боец территориальной обороны. Соболев рассказывает, что в ряды тербороны вступил за несколько месяцев до войны. Тогда же он в составе 130 батальона территориальной обороны Киева каждую субботу он выезжал на тренировки – отрабатывали в основном тактику пехоты в малых группах, то есть засады, контрзасады, патрулирование, блок-посты.

"Мы готовились к тем ситуациям, в которых может оказаться украинец, в случае начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации. Иногда проходили учебные стрельбы, правда, не так часто, как хотелось бы. Так все и получилось – готовились мы не зря", – говорит Соболев.

С первых дней войны территориальная оборона принимала активное участие, как в охране общественного порядка, так и в боевых действиях. Соболев рассказывает, что в его подразделении вызвались добровольцы, которые участвовали в штурме Ирпеня. Тогда захваченный город обороняли остатки частей псковских десантников и мотострелковых полков. Нужно отметить, что основное назначение территориальной обороны – это асимметричный ответ на гибридные угрозы. Например, это противодействие диверсионно-террористическим группам (ДРГ) и поддержание общественного порядка. Забегая наперед уже можно сказать, что именно эти факторы стали одними из решающих в обороне Киева.

Но, интересен также и другой момент – все же тероборона принимала непосредственное участие в боевых действиях. Так именно бойцы территориальной обороны на первоначальном этапе войны отыграли большую роль в защите столицы. 24 февраля при высадке российского десанта в аэропорту Гостомеля первым приняли бой на себя бойцы территориальной обороны, охранявших этот объект. Ввязавшись в боевое столкновение, отряды теробороны смогли на некоторое время приостановить продвижение противника, рвавшегося в Киев, в районе правительственного квартала. Как известно, план российского командования состоял в том, что как можно быстрее попасть в центр украинской столицы, схватить украинского президента Владимира Зеленского и вынудить его подписать капитуляцию. В СМИ сообщали, что в эти дни в Минск был переправлен экс-президент Виктор Янукович. Очевидно, речь шла о быстром свершении Зеленского и попытке поставить вместо него сбежавшего Януковича. Однако, тероборона выиграла время необходимое для подхода подкрепления в лице украинской национальной гвардии и военных, которые в тяжелых боях за пару дней сумели отбиться. В дальнейшем россияне не раз пытались высадить десант в Гостомеле, но там их уже встречали регулярные военные украинские подразделения.

Терборона как фактор современной войны

Эксперт Центра оборонный стратегий Виктор Кевлюк знаком с украинской территориальной обороной не понаслышке. Именно он приложил руку к закону, который вступил в силу в начале января 2022 году, собственно определившим, как будет действовать добровольческие силы Украины. Кевлюк рассказывает, что впервые на законодательном уровне нормативные положения о теробороне определи в далеком 1999 году. Через год структура была создана, но представляла собой довольно примитивное переосмысление советской охраны тыла. Еще несколько раз тероборону пытались "привести в чувство" – переформатировали, но Кевлюк говорит о том, что принцип оставался архаичным – основное предназначение состояло в поддержании порядка в тылу.

Дальнейшие события способствовали изменениям. Боевые действия на востоке Украины с пророссийскими военными силами, маскирующимися под "шахтеров", в 2014 году привели к тому, что украинским Генеральным штабом было приято решение сформировать в каждой области батальон территориальной обороны. При этом немного поменяли назначение, определив функции "гражданской полиции". Однако, из-за нехватки личного состава в вооруженных силах Украины, часть батальонов теробороны направили в зону АТО (антитеррористической операции). При этом известны случаи, когда некоторый подразделения принимали активное участие в боевых действиях, а например, 5 батальон из Ивано-Франковска самовольно покинул боевые действия. Хорошо зарекомендовавшие себя батальоны теробороны были переформированы в отдельные мотопехотные подразделения.

Уже после окончания активных боевых действий украинские власти несколько раз пытались переформатировать теробоорону, но удалось им это только 4 января 2022 года – тогда вступил в силу ныне действующий закон о территориальной обороне. Его название отражает суть, говорить Кевлюк: закон "Об основах национального сопротивления". В законе было четко прописана структура, исходя из того, что в Украине 26 административно-территориальных единиц – областей плюс город Киев. В каждом из них были сформированы свои бригады, а также четыре региональных управления теробороны – Север, Восток, Юг, Запад. Силы территориальной обороны прежде всего управляются Главнокомандующим вооруженных сил, которому подчиняется Командующий теробороной. Причем его статус не отличается от командира других видов войск.

Силы территориальной обороны законом получили постоянную численность 10 тысяч военнослужащих, которые каждый день проходят военную службу по контракту. К ним добавляется резерв очереди – граждане, которые не входят в оперативный резерв первой очереди, то есть, не имеют боевого опыта, возможно, некоторые даже не имеют опыта военной службы вообще, но желающие послужить родине.

При этом бригада теробороны состояла из 3,5 тыс. человек. Весь процесс создания 25 бригад занял 2,5 месяца. По оценкам Кевлюка по состоянию на 24 февраля в составе бригад территориальной обороны было около 70 тыс. бойцов, у которых частично была амуниция и вооружение. В последующем остатки доукомплектовывались волонтерами. Уже во время войны прошла донабор в тероборону и по информации Командующего силами территориальной обороны ВСУ бригадного генерала Юрия Галушкина на начало апреле в составе тербороны было уже 110 тыс. бойцов.

Именно к ним и относится Соболев. Он рассказывает, что заходили в Ирпень с позиции, которую называли "жара" – возле торгового центра, который активно обстреливался артиллерией и минометами. В ходе этой войны бойцы тероброны не раз принимали участие в военных действиях. Точно известно о ряде направлений, где велись бои с участием территориальной обороны. Это происходило в Харькове, Чернигове, Киеве и других мелких населенных пунктов. Также совместно с военными бойцы теробороны активно были задействована в поиске и обнаружении отступающего врага, обычно разбежавшегося в хаосе отступления. При так называемой «зачистке» местности. Бывали случаи, когда бойцы теробороны задействованы при поиске пилотов сбитых самолетов и вертолетов. Есть множество зафиксированных фактов, когда только одни бойцы местной территориальной обороны смогли противостоять вторжению. Так в начале марта в Сумской области теробороной уничтожено 18 единиц военной российской техники при попытке зайти в один из населенных пунктов, часть техники захвачена.

Однако, Соболев акцентирует, что все-таки основное предназначение теробороны это функционирование в городе на блокпостах и патрулирование, мол это нужно четко понимать.

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко был в рядах теробороны с первых дней поэтому может поделить своим видением, как жила столица при попытке окружения российскими войсками. Так были организованы отделения и время дежурства для бойцов теробороны – несколько часов на блокпосте, затем патрулирование пешком выделенного периметра или совместно с полицией, после отдых и снова блокпост. Зубко рассказывает, что в территориальная оборона внесло огромный взнос в охрану общественного порядка. Даже в таком огромном мегаполисе, как Киев, практически не было случаев бытовой преступности. С точки зрения функционирования в военное время города территориальная оборона выявила себя наилучшим образом.

"Нам доводилось обходить пешком свой периметр по пару часов. Иногда выезжал с патрульными на мелкие инциденты и видел своими глазами, что город в жесточайших военных условиях жил спокойно в точки зрения бытовой и прочей преступности", – говорит Зубко.

Кевлюк подтверждает – по оценке экспертов из более чем 120 задержаний всех ДРГ в Киеве около 2/3 происходило при участии территориальной обороны. Именно они знающей местность и ориентировочно местное население способствовали выявлению подозрительных лиц.

Конечно, не все было гладко при практическом применении теробороны. Например, в начале войны было установлено множество блокпостов и бойцы теробороны довольно ретиво обследовали автомобили, тем самым снижая эффективность логистики. Это особенно касалось западных областей, например, Львовской. В последующем число блокпостов было снижено. Еще одним сомнительным моментом называют раздачу оружия в Киеве большому количеству людей, не проводя глубоких проверок. Это объясняется спешкой – россияне могли быть уже в городе и через день после войны. Впрочем, довольно быстро в рядах теробороны был наведен порядок и уже через неделю после начала активных боевых действий выстроилась структура и дисциплина.

Соболев подытоживает, что украинская территориальная оборона стала нечто средним между регулярными военными частями и добровольцами.

"Большое количество мужчин были задействованы в теробороне. Это хороший показатель, что эта война для Украины – национально-освободительная. Если раньше боевые действия были только на востоке страны, то теперь из-за широкомасштабного наступления, все регионы почувствовали, что такое жить в военное время. Путин хотел разъединить нас, а мы еще больше объединились", – завершает Соболев.