Третий день протестов фермеров в Вильнюсе: их требования будут рассмотрены в Сейме

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В четверг продолжится протест фермеров, съехавшихся на своей тяжелой сельхозтехнике со всей Литвы в Вильнюсе к Дому правительства.

По мере продолжения пикета, делегация его организатора, Сельскохозяйственного совета Литвы (СХСЛ) встретится со спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен в Сейме, а Комитет Сейма по вопросам села (КВС) собирается на внеочередное заседание.

Kęstutis Navickas

На нем КВС намерен выслушать 6 требований фермеров и представить свою позицию по ним, а также заслушать информацию о встрече министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса с еврокомиссаром Янушем Войцеховским, ответственным за сельское хозяйство и развитие сельских районов.

Протестующие фермеры требуют отмены обязательства по восстановлению многолетних лугов, возврата старого порядка использования маркированного дизтоплива, отмены повышенного с этого года акцизного налога на сжиженный нефтяной газ (СНГ), решения по так называемому молочному кризису, отказу от расширения охраняемых территорий и остановке транзита российского зерна.

В среду протестующие высказали эти требования К. Навицкасу и министру окружающей среды Симонасу Гентвиласу, оба были освистаны собравшимися.

Между тем, правительство, в опубликованном в среду заявлении, заявило, что Кабинет министров стремится решить проблемы, поднятые фермерами, например, в ответ на требования, касающиеся маркированного дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа, оно уже зарегистрировало поправки к Закону об акцизах.

В среду на акцию протеста собралось несколько тысяч фермеров, около 1,3 тысячи приехали в Вильнюс на тракторах.

К организованным СХСЛ акциям присоединилась и Ассоциация частных лесовладельцев, в столице можно увидеть стоящие протестующие лесовозы.

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