Третий день протестов фермеров в Вильнюсе: их требования будут рассмотрены в Сейме

По мере продолжения пикета, делегация его организатора, Сельскохозяйственного совета Литвы (СХСЛ) встретится со спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен в Сейме, а Комитет Сейма по вопросам села (КВС) собирается на внеочередное заседание.
На нем КВС намерен выслушать 6 требований фермеров и представить свою позицию по ним, а также заслушать информацию о встрече министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса с еврокомиссаром Янушем Войцеховским, ответственным за сельское хозяйство и развитие сельских районов.
Протестующие фермеры требуют отмены обязательства по восстановлению многолетних лугов, возврата старого порядка использования маркированного дизтоплива, отмены повышенного с этого года акцизного налога на сжиженный нефтяной газ (СНГ), решения по так называемому молочному кризису, отказу от расширения охраняемых территорий и остановке транзита российского зерна.
В среду протестующие высказали эти требования К. Навицкасу и министру окружающей среды Симонасу Гентвиласу, оба были освистаны собравшимися.
Между тем, правительство, в опубликованном в среду заявлении, заявило, что Кабинет министров стремится решить проблемы, поднятые фермерами, например, в ответ на требования, касающиеся маркированного дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа, оно уже зарегистрировало поправки к Закону об акцизах.
В среду на акцию протеста собралось несколько тысяч фермеров, около 1,3 тысячи приехали в Вильнюс на тракторах.
К организованным СХСЛ акциям присоединилась и Ассоциация частных лесовладельцев, в столице можно увидеть стоящие протестующие лесовозы.