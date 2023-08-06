Трехзначная цена ранца для первоклашки поразила покупателя: эксперт сказал, что многие поедут за покупками в Польшу

Агне, воспитывающая троих детей, начала искать необходимые школьные принадлежности. Однако увиденные цены ее неприятно удивили.
"В торговом зале Maximа цены на ранцы мягко говоря шокировали. 110 евро за ранец! Обычный ранец для ребенка начальной школы", – удивлялась женщина.
Она заметила, что если покупать сразу много школьных принадлежностей, Maxima делает скидки, но стоимость ранцев даже со скидкой ей кажется слишком высокой.
Пресс-секретарь Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что ранцы дороже 100 евро - очень качественные, но в ассортименте сети есть и более дешевые варианты.
"Мы разрабатывали ассортимент "Школьных товаров" так, чтобы удовлетворить требования родителей и желания детей, а также предоставить широкий выбор для покупателей с разным достатком. Цены на ранцы в магазинах нашей сети начинаются с 12,59 евро", – сказала она.
По словам Тракимайте-Шяшкувене, ранец - одна из важнейших покупок. Если выбрать плохой ранец, это скажется на осанке и здоровье ребенка. Поэтому производители немало внимания уделяют не только внешнему виду, но и качеству ранцев, их удобству, эргономике, экологичности.
"Мы заметили, что эти аспекты сейчас очень важны для покупателей – они интересуются страной-производителем, качеством материалов, оценивают надежность бренда. Упомянутый читателем ранец предназначен для детей начальной школы – он ортопедический, помогает равномерно распределить вес на спине у ребенка. Этот бренд известен во всем мире, он отличается высоким качеством – материал устойчив к царапинам и не промокает", – заметила представитель Maximа.
Она заметила, что при покупке двух и более товаров действует скидка в размере 40%, значит, этот ранец можно купить за 65,99 евро.
Тракимайте-Шяшкувене сказала, что цены на школьные товары в магазинах Maximа такие же, как и в прошлом, несмотря на то, что часть товаров подорожала.
По ее словам, самый дешевый школьный комплект: ранец, пенал и другие каннцтовары со скидкой будут стоить около 35 евро.
В магазинах Maximа в этом году есть новинка "капсула одежды" – в нее входят важнейшие части школьной формы или комплекты спортивной формы. Цены на такие комплекты с дисконтной картой - 30-40 евро.
Глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал Delfi, что цены на школьные принадлежности неприятно удивляют каждый год, но по мере приближения учебного года обычно появляются скидки.
"Мы еще не видим реальные цены. Сейчас видим "завышенные", потом, как правило, появляются скидки", – заметил он.
Он предположил, что в сентябре эти товары будут дешевле, чем год назад, потому что за год подешевел транспорт и энергоресурсы.
Однако, по словам Визицкаса, многие литовские родители не будут ждать скидок и поедут за покупками в Польшу. Это для них уже стало традицией.
"Кроме того, в Польше более широкий ассортимент, есть больше известных брендов, у нас еже предлагают больше бюджетных вариантов", – сказал Визицкас.
По его словам, в Польшу чаще всего ездят за ранцами и рюкзаками, одеждой, обувью, канцтоварами.
"И, конечно, поскольку едет вся семье, покупают продукты, промтовары, алкоголь" – заметил Визицкас.