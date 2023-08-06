Трехзначная цена ранца для первоклашки поразила покупателя: эксперт сказал, что многие поедут за покупками в Польшу

По словам Тракимайте-Шяшкувене, ранец - одна из важнейших покупок. Если выбрать плохой ранец, это скажется на осанке и здоровье ребенка. Поэтому производители немало внимания уделяют не только внешнему виду, но и качеству ранцев, их удобству, эргономике, экологичности.

"Мы разрабатывали ассортимент "Школьных товаров" так, чтобы удовлетворить требования родителей и желания детей, а также предоставить широкий выбор для покупателей с разным достатком. Цены на ранцы в магазинах нашей сети начинаются с 12,59 евро", – сказала она.

Пресс-секретарь Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что ранцы дороже 100 евро - очень качественные, но в ассортименте сети есть и более дешевые варианты.

Она заметила, что если покупать сразу много школьных принадлежностей, Maxima делает скидки, но стоимость ранцев даже со скидкой ей кажется слишком высокой.

"В торговом зале Maximа цены на ранцы мягко говоря шокировали. 110 евро за ранец! Обычный ранец для ребенка начальной школы", – удивлялась женщина.

"Мы заметили, что эти аспекты сейчас очень важны для покупателей – они интересуются страной-производителем, качеством материалов, оценивают надежность бренда. Упомянутый читателем ранец предназначен для детей начальной школы – он ортопедический, помогает равномерно распределить вес на спине у ребенка. Этот бренд известен во всем мире, он отличается высоким качеством – материал устойчив к царапинам и не промокает", – заметила представитель Maximа.

Она заметила, что при покупке двух и более товаров действует скидка в размере 40%, значит, этот ранец можно купить за 65,99 евро.

Тракимайте-Шяшкувене сказала, что цены на школьные товары в магазинах Maximа такие же, как и в прошлом, несмотря на то, что часть товаров подорожала.

По ее словам, самый дешевый школьный комплект: ранец, пенал и другие каннцтовары со скидкой будут стоить около 35 евро.