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5 мая Трехсторонний совет договорился о повышении минимальной зарплаты с 2024 года до 924 евро "на бумаге", необлагаемый налогами размер (ННР) будет увеличен на 20%. Трехсторонний совет предлагает решить вопрос минимальной зарплаты как можно скорее.
Трехсторонний совет договорился о повышении минимальной зарплаты до 924 евро
© Shutterstock

Предложение о повышении представил вице-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас.

"Это значит, что с 2024 г. "на бумаге" будет 924 евро. Я надеюсь, что работодатели поддержат такое предложение, это меньше, чем предлагал Центробанк, мы слышим аргументы бизнеса, их надо учитывать, как и неопределенность в экономике, остановку промышленности", – сказал Шилинскас.

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Он сказал, что у Минфина есть план на 5 лет, согласно которому ННР увеличится до минимальной зарплаты.

"В следующем году мы хотим увеличить ННР до 20%. Благодаря повышению минимума на 10% и ННР на 20% доходы людей "на руки" будут больше, чем если бы повышение было по формуле, предложенной ЦБ. Если мы повысили бы по формуле ЦБ, то "на руки" был бы 701 евро, а при нынешнем раскладе - 709 евро", – сказал вице-министр.

Трехсторонний совет поддержал предложение Соцмина.

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