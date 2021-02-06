Приезжие из любой страны должны предъявить отрицательный тест, который был сделан не позже чем за 48 ч. до прибытия в Литву. Кроме того, полагается обязательная изоляция на 14 дней. Можно сократить ее до 10 дней, если сдать тест за свой счет, и ответ будет отрицательным.

Все люди, на которых распространяются исключения, должны представить соответствующие документы/доказательства (с переводом на литовский, английский или русский язык).

С 8 февраля во всех аэропортах и в порту будут установлены посты контроля, на которых будут дежурить работники Национального центра общественного здравоохранения и СОГГ.

Эти сотрудники будут проверять, правильно ли приезжие заполнили анкету, есть ли у них документ, свидетельствующий об отрицательном результате теста. Также будут проверять, вовремя ли сдали тест те, кому он был назначен после приезда. За невыполнение теста приезжих ждет административная ответственность.

Во избежание скопления людей у пункта проверки, Минздрав просит приезжающих правильно заполнять анкеты НЦОЗ и в день прибытия зарегистрироваться по номеру 1808 на тестирование.