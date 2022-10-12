Требование к работникам сдать тест на коронавирус не противоречило Конституции Литвы

В своем постановлении суд признал соответствующие положения Закона о профилактике и контроле инфекционных заболеваний человека, которые были обжалованы группой членов Сейма, не противоречащими Конституции.
Обратившиеся в КС оппозиционные парламентарии утверждали, что такое регулирование не давало работнику возможности свободного выбора работы, не давалась оценка тому, сможет ли он в связи с его способностями работать на другой работе, на которую его переводят.
КС в своем постановлении отметил, что конституционное право на свободный выбор работы закреплено в Конституции, но его следует толковать вместе с закрепленным правом каждого человека на подходящие, безопасные и здоровые условия труда.
В марте прошлого года Сейм принял поправки к Закону о профилактике и контроле инфекционных заболеваний, которые обязывают работников некоторых сфер проходить обязательное периодическое тестирование на COVID-19. Позже правительство установило перечень таких профессий.
Тех, кто этого не сделал, переводили на другое рабочее место или отстраняли от работы, в результате чего часть сотрудников уволилась с работы во время пандемии.
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