Транспортировка пациентов в медучреждения будет осуществляться за государственный счет до июля

В рамках пилотного проекта муниципалитеты должны были финансировать часть поездок с 1 марта. По мере появления финансовых возможностей и оценки потребностей населения транспортировка пациентов будет осуществляться за государственный счет до окончания пилотного проекта. За семь месяцев пилотного проекта услугами шаттла воспользовались почти 10 000 человек, в основном для прохождения гемодиализа.
Министр здравоохранения Арунас Дулкис отметил, что результаты работы шаттла показали, что услуга необходима и что население готово ею пользоваться.
В пилотном проекте по перевозке пациентов, который осуществляется в несколько этапов, участвуют 20 муниципалитетов:
- с 1 августа 2023 года услугами подвоза могут воспользоваться пациенты нуждающиеся в услугах гемодиализа и трансплантации;
- с 1 октября 2023 года услуга была введена для социально уязвимых жителей старше 75 лет;
- с 1 ноября 2023 года услуга трансфера была введена для пациентов с ограниченными возможностями, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения и обратно домой.
В настоящее время Министерство здравоохранения совместно с муниципалитетами оценивает результаты первого этапа проекта с целью планирования общенационального внедрения транспортных услуг с 1 июля этого года.
Кто может воспользоваться услугами подвоза?
Услуга предназначена для людей с нетрудоспособностью, инвалидностью или особыми потребностями в размере 55% или менее, а также для людей, которые имеют право на надбавку за возмещаемые лекарства из-за недостаточного дохода.
Она также предоставляется лицам в возрасте 75 лет и старше, которые имеют право на надбавку за компенсируемые лекарства на основании недостаточного дохода и нуждаются в транспортной услуге по состоянию здоровья.
Транспорт делится на два вида: неспециализированный и специализированный. В последнем случае к перевозке привлекается человек с медицинским образованием. Это означает, что услугу сопровождения оказывают в машине скорой помощи, и за состоянием пациента ведется наблюдение. При неспециализированной транспортировке пациента не сопровождает медик.
Как заказать поездку?
Вы можете заказать поездку, позвонив на горячую линию по короткому номеру 1808 или обратившись непосредственно по контактным данным каждого участвующего муниципалитета, опубликованным на сайте www.1808.lt.
После проверки соответствия пациента требованиям услуги оператор службы сопровождения предоставит автомобиль, соответствующий потребностям пациента, и назначит время поездки. Встреча с пациентом происходит по расписанию, и заказывать ее следует не менее чем за два рабочих дня.
Запросить услугу сопровождения может не только сам пациент, но и сопровождающее его лицо, социальный работник, член семьи, медицинский работник или другое лицо. Пациента может сопровождать компаньон или даже собака-поводырь.
Более подробную информацию о проекте "Перевозка пациентов" можно найти здесь.