Transparency International: 19% жителей Литвы давали взятки медикам

По данным Всемирного барометра коррупции, уровень взяточничества в сфере здравоохранения в Литве – один из самых высоких в Евросоюзе.

В Румынии в даче взятки представителям сектора здравоохранения признались 22% опрошенных, и это единственное государство ЕС, где взяточничество в этой сфере выше, чем в Литве. В Дании взятку в учреждениях здравоохранения давал 1% опрошенных, в Эстонии – 2%, в Латвии и Польше по 10%.

"Жаль, что масштаб взяточничества в сфере здравоохранения не позволяет Литве окончательно избавиться от служебных проверок. Если, наконец, мы сможем разобраться с этой проблемой в лечебных учреждениях, то мы получим преимущество даже перед нашими северными соседями, которые почти не дают взяток. Я вижу это одной из основных проблем нынешнего правительства и антикоррупционной задачей Министерства здравоохранения", – отметил в пресс-релизе глава литовского отделения организации Сергей Муравьев.

За четыре года общий размер взяточничества в публичном секторе в Литве сократился на 7% (с 24% в 2016 году до 17% в прошлом году). В этом году самый высокий уровень взяточничества в ЕС был в Румынии (20%), Болгарии (19%), Венгрии и Литве (по 17%). Самым низким уровень взяточничества был в Дании, Финляндии и Швеции (по 1%). А средний показатель в ЕС – 7%.

27% опрошенных утверждают, что за последний год хотя бы раз пользовались личными связями, чтобы получить госуслуги. Больше всего утверждавших это было в Чехии (57%), меньше всего – в Эстонии (12%). Средний показатель в ЕС – 33%.

6 из 10 опрошенных считают, что литовские власти находятся под влиянием крупных групп интересов. Больше всего такого мнения придерживаются в отношении собственных властей в Словении (70%), меньше всего – в Швеции (20%). А средний показатель в ЕС – 53%.

Только каждый четвертый житель считает, что управление ситуацией с COVID-19 в Литве осуществляется прозрачно. Больше всего считающих так среди жителей Швеции (72%), меньше всего – в Испании (20%). Средний показатель в ЕС – 44%.

Каждый третий житель Литвы (32%) считает, что за последние годы уровень коррупции снизился. 44% утверждают, что при приятии решений представители национальных властей не учитывают мнение населения.

При этом 58% опрошенных в Литве признают, что они могут определить изменения в борьбе с коррупцией. Средний показатель в ЕС – 64%.

Мировой барометр коррупции – это социологический опрос, проведенный Transparency International, целью которого является выявление коррупционного опыта людей и их мнения об уровне коррупции в стране.

В октябре-ноябре 2020 года в ходе телефонного интервью в Литве были опрошены 1 тыс. респондентов. Опрос проводила компания Kantar.