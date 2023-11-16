Трансляции заседаний в мэрии Вильнюсского района отныне и на языке жестов

Накануне впервые заседание совета самоуправления Вильнюсского района транслировалось на языке жестов. Планируется, что теперь такой перевод будет осуществляться на каждом заседании совета, пишет madeinvilnius.lt.

По словам мэра района Роберта Духневича, выступившего инициатором нововведения, это решение является частью его стремления к развитию открытого и общедоступного местного самоуправления для всех граждан, независимо от их коммуникативных потребностей и способностей.