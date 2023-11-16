Трансляции заседаний в мэрии Вильнюсского района отныне и на языке жестов

Накануне впервые заседание совета самоуправления Вильнюсского района транслировалось на языке жестов. Планируется, что теперь такой перевод будет осуществляться на каждом заседании совета, пишет madeinvilnius.lt.
По словам мэра района Роберта Духневича, выступившего инициатором нововведения, это решение является частью его стремления к развитию открытого и общедоступного местного самоуправления для всех граждан, независимо от их коммуникативных потребностей и способностей.
Заседания совета будут переводиться на язык жестов переводчиками из Литовского центра сурдоперевода. Администрация самоуправления Вильнюсского района уже подписала с этим учреждением договор о сотрудничестве.
Трансляция заседания ведется на разделенном экране, где в режиме реального времени видны и докладчик, и сурдопереводчик.
"Я благодарен представителям этого центра, которые с готовностью согласились на сотрудничество. Вместе с ними мы провели необходимую подготовку и решили возникшие организационные и технические проблемы. Переводчики центра уже не первый год оказывают подобные услуги другим государственным учреждениям. Поэтому их опыт очень ценен для нас", — говорит Владислав Кондратович, директор администрации муниципалитета Вильнюсского района.
Все заседания муниципального совета Вильнюсского района публично транслируются на платформах муниципалитета YouTube и Facebook. Трансляция в социальной сети Facebook также была запущена по инициативе нынешней администрации муниципалитета.