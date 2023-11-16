Трансляции заседаний в мэрии Вильнюсского района отныне и на языке жестов

 
ru.DELFI.lt
Gestų kalba
Gestų kalba
ФОТО: Shutterstock
Накануне впервые заседание совета самоуправления Вильнюсского района транслировалось на языке жестов. Планируется, что теперь такой перевод будет осуществляться на каждом заседании совета, пишет madeinvilnius.lt

Накануне впервые заседание совета самоуправления Вильнюсского района транслировалось на языке жестов. Планируется, что теперь такой перевод будет осуществляться на каждом заседании совета, пишет madeinvilnius.lt.

По словам мэра района Роберта Духневича, выступившего инициатором нововведения, это решение является частью его стремления к развитию открытого и общедоступного местного самоуправления для всех граждан, независимо от их коммуникативных потребностей и способностей.

"Это небольшой, но очень значимый шаг в преодолении барьеров на пути распространения общественной информации. Нам необходимо повысить вовлеченность всех граждан в дела местного самоуправления, обеспечить им возможность участвовать в нем на равных условиях, знать, как и по каким вопросам принимаются решения, имеющие важное значение для округа. Теперь людям с нарушениями слуха будет гораздо проще следить за проектами, выступлениями и результатами голосования. Я надеюсь, что это нововведение будет охотно и активно воспринято жителями", — говорит Р. Духневич.
Robertas Duchnevičius

Заседания совета будут переводиться на язык жестов переводчиками из Литовского центра сурдоперевода. Администрация самоуправления Вильнюсского района уже подписала с этим учреждением договор о сотрудничестве.
Трансляция заседания ведется на разделенном экране, где в режиме реального времени видны и докладчик, и сурдопереводчик.

"Я благодарен представителям этого центра, которые с готовностью согласились на сотрудничество. Вместе с ними мы провели необходимую подготовку и решили возникшие организационные и технические проблемы. Переводчики центра уже не первый год оказывают подобные услуги другим государственным учреждениям. Поэтому их опыт очень ценен для нас", — говорит Владислав Кондратович, директор администрации муниципалитета Вильнюсского района.

Все заседания муниципального совета Вильнюсского района публично транслируются на платформах муниципалитета YouTube и Facebook. Трансляция в социальной сети Facebook также была запущена по инициативе нынешней администрации муниципалитета.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии