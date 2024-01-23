Тракторы уже в Вильнюсе, в колонне и машины для перевозки навоза

По данным Вильнюсской полиции, полицейские будут сопровождать технику с трех мест - одних встретит на Друскининкайской дороге А4, других на дороге Судерве-Авиженяй около деревни Пикутишкес, а третьих - на Старой укмергской дороге, около ул. Кално.
Один из организаторов акции Мартинас Пуйдокас не ответил на вопрос, будут ли лесовозы и машины для перевозки навоза гружеными.
"Весь день мы будем въезжать в Вильнюс с разных сторон. Движение будет регулировать полиция. Как она решит, так все и будет. Колонны могут быть длиной 4-6 км. Сколько будет на деле - увидим. Сначала были планы собраться в 4 местах, но сколько мест сбора будет, увидим. Сначала тракторы будут на проспекте Гедиминаса. Техника с прицепами - на ул. А.Готауто", – сказал Пуйдокас, заметив, что только из Кельме приедут 30 фермеров.
Одни оставят технику в Вильнюсе и уедут ночевать домой, другие останутся с ночевкой в столице. На ночлег для фермеров скинулись члены Сельскохозяйственного союза. Некоторые фермеры остановятся в Вильнюсе у родственников. Тракторы будут охранять.
"Я надеюсь, что власти увидят масштабы протеста. Если люди едут из Скуодаса, значит, проблемы серьезные. Не развлекаться едем", – сказал Пуйдокас.
Митинг пройдет в среду и в четверг в 11 ч.
24 января планируется встреча с Ингридой Шимоните и министрами.
25 января планируется встреча с президентом Гитанасом Науседой.
"Я сам еду из Реше, к 11 ч. будем в Вильнюсе. Где буду ночевать, пока не знаю. Сельскохозяйственный союз обеспечит жилье и питание. На улице не оставят. Я еще не знаю, буду ли в пятницу, поскольку в тот день у меня состязания в Зарасай.
Из Рокишкиса в Вильнюс ехать 5 часов. У меня трактор скоростной - 55 км/ч, но в колонне могут быть и такие, у которых скорость 30 км/ч, значит, ехать будем около 6 ч." – сказал фермер Пятрас Шяучюнас.
Участники акции едут в столицу на тяжелой технике, в среду начнется пикет у здания правительства, поэтому в городе будет ограничено движение. По словам председателя союза Игнаса Хофманаса, фермеры отправились в Вильнюс в понедельник, столичный муниципалитет разрешил приехать не больше чем на 850 единицах сельскохозяйственной техники.
По словам Хофманаса, формально протест завершится 26 января.
"Но мы оставляем за собой право вернуться", – сказал он.
В акции, по его словам, должен принять участие министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас, ждут и министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, который в начале недели находится в Брюсселе.
О том, что к фермерам присоединится, в январе сообщала и Ассоциация частных лесов, которая уже провела забастовку в Каунасском округе.
Вильнюсский муниципалитет 22 января сообщал об ограничениях движения на некоторых участках проспекта Гедиминаса, которые будут действовать со вторника по пятницу.
Сельскохозяйственный союз выступает против порядка восстановления многолетних лугов, повышения акциза на топливо, неблагоприятного для фермеров расширения охраняемых территорий, напоминает о том, что не решен молочный кризис. Кроме того, напоминает о том, что через Литву возят российское зерно.
По сведениям Delfi, фермеры из Каунаса выедут в Вильнюс после 8 часов. Фермеры сказали, что они не настроены агрессивно, они надеются, что будут выслушаны.
На тракторах видны плакаты: "Извини, Вильнюс, но иначе нас никто не слышит!", "Литва, твоя деревня умирает", "Не будет фермеров, не будет еды, не будет будущего!" и др.
Напомним, что первая акция протеста фермеров состоялась 8 января, когда фермеры жгли костры по всей Литве. Тогда делегация союза встречалась с премьером Ингридой Шимоните, министрами Навицкасом и Гентвиласом. Несмотря на то, что после встречи Хофманас порадовался конструктивному диалогу – якобы с Шимоните договорились о решении проблем и была назначена встреча на март – через несколько дней совет сообщил, что протест продолжится в конце января в Вильнюсе.
В минувшую пятницу Шимоните в письме союзу писала, что сожалеет о том, что позиция фермеров изменилась, но заверила, что о главных требованиях фермеров договорились.
В понедельник Вильнюсский муниципалитет уведомил о планируемых ограничениях движения транспорта со вторника по пятницу в определенных местах на проспекте Гедимино и улицах Швентарагё, Йогайлос, А.Якшто, Васарё 16, Ю.Тумо-Вайжганто, Гинею, А.Гоштауто.