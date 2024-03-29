Тракайский предприниматель столкнулся с настоящим кошмаром: угрозы на меня не подействовали, и вот результат

По данным представителя полиции Юлии Самороковской, в пятницу, в 7.20 ч. поступило сообщение о том, что пропали два судна, находившихся на озере Гальве, около спортцентра. Кто-то ночью украл их, перегнал к острову и сжег.
Пострадала компания Mindaugo laivai. Ущерб - 200 000 евро.
"Мы катаем туристов и литовцев, и иностранцев по озеру Гальве, вокруг замка, - рассказал Миндаугас. – Это были основные суда, приносившие основной доход".
Мужчина занимается этим бизнесом больше 10 лет. Он учился этому в Дании. Сначала построил судно на продажу. Продать не удалось, тогда он стал арендовать его. Позже бизнес расширялся, что вызвало зависть у конкурентов.
"Все шло неплохо, – признал он. – Но угрозы были всегда. Я к ним серьезно не относился. Угрозы меня не остановили, но они стали реальностью".
"Обычно в нашем бизнесе все происходит естественно, мы зазываем туристов, за них идет война. Конкуренты говорили: мы разберемся с тобой, ты слишком высоко прыгнул, перешел границы, ты ненасытный, неужели тебе мало, подавись. Были такие угрозы", – сказал Миндаугас.
Эти выходные должны были быть началом сезона, но вместо этого Миндаугаса ждал настоящий кошмар.
"Утром я хотел забежать на судно, взять дождевик. Прибегаю - нет судна. Сразу думаю, а что с другим? Бегу туда, и второго нет. Я надеялся, что попугать хотели, обрезали веревки, куда-то отогнали", – рассказал мужчина.
Вскоре на озере он заметил сожженные остатки судов. "Это был кошмар, – признал собеседник. – Трагедия, я очень плохо себя чувствую. Трудно с этим смириться. Ужасно. Я не думал, что подобное возможно, это как 90-ые. Все и говорят: назад в 90-ые. Я не думал, что у меня есть такие враги, а тут, на тебе - расправа, – сказал Миндаугас. – Я считаю, что это дело рук конкурентов, которым кажется, что я ущемляю их, лишаю источника проживания".
"Они не могут конкурировать в бизнесе, так конкурируют иначе", – вздохнул он.
Расследование проводит тракайская полиция. Расследуют уничтожение имущества опасным для общества способом.