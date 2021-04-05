Тракай планирует запретить въезд в старую часть города

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Для сохранения национального, исторического и культурного наследия и обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов Тракай хочет запретить въезд автомобилей в старую часть города. Речь идет об улице Караиму, на которой располагается Старый город – от кольцевой дороги, по которой проходит дорога номер 107 до конца ул. Караиму, где начинается ул. Витауто, пишет madeinvilnius.lt.