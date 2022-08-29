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В сентябре Тракай отметит свой 700-й юбилей. После обсуждения этого вопроса с историками, было решено считать днем основания Тракая 8 сентября 1322 г., когда должна была состояться церемония коронации великого князя литовского Витаутаса и праздновали День Успения Св. Девы Марии, пишет madeinvilnius.lt.
Trakai
Trakai
© Shutterstock

8 сентября начнутся праздничные мероприятия, на которых ждут посетителей всех возрастов. Праздник будет длиться четыре дня, его организуют: Тракайский исторический музей, Тракайская и лентварисская палата культуры, Ассоциация культуры и ремесел Тракайского края, Тракайский центр туристической информации, Тракайский центр молодежного туризма и досуга, Библиотека Тракайского района, Рудишкский центр культуры, а также спонсоры: ЗАО Altitudė ranga, ЗАО Insola, ЗАО Rimi Lietuva, Bona pizzeria и др., жителей района и гостей ждут бесплатные музыкальные и театральные выступления.

На Караимском острове все четыре дня с 8 по 11 сентября с 10 до 19 ч. будет проходить ярмарка.

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