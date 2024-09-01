Трагическое ДТП на магистрали – скончался пострадавший полицейский

Delfi напоминает, что 16.15 ч. поступило сообщение о ДТП на 70-м км, на ремонтируемом участке, магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда, около деревни Антакальнис. Столкнулись автомобили VW Tiguan (водитель 1999 г.р.) и Volvo (водитель 1999 г.р.). Во время ДТП автомобиль Ford Transit (водитель 1996 г.р.), чтобы избежать столкновения с вышеупомянутыми автомобилями, зацепил заграждения.

Каунасские пожарные-спасатели сообщили, что на заграждения заехал Volvo V50, в нем был зажат водитель.

По данным полиции, автомобиль VW Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу Volvo V50.

Автомобилем Volvo V50 в свободное от работы время управлял полицейский. Он был госпитализирован.