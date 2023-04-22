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21 апреля в Литве сообщили, что 18 апреля в Каунасе женщина родила младенца дома, а в 23.11 ч. роженицу с младенцем привезли в больницу. Около полуночи младенец скончался. Женщина находится в больнице. По данным полиции, женщина не планировала рожать дома. Она сама вызвала врачей. До сих пор женщина в поле зрения полиции не попадала.
Greitoji pagalba
Greitoji pagalba
© DELFI / Karolina Pansevič

Портал lrytas.lt сообщает, что за все время беременности женщина ни разу не обратилась к врачу, беременность не была зафиксирована в медицинских документах. По данным lrytas.lt, роды были приняты в скорой помощи по дороге в больницу, состояние младенца было тяжелым.

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