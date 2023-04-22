Портал lrytas.lt сообщает, что за все время беременности женщина ни разу не обратилась к врачу, беременность не была зафиксирована в медицинских документах. По данным lrytas.lt, роды были приняты в скорой помощи по дороге в больницу, состояние младенца было тяжелым.