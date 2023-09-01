01 сентября 2023 г. 07:07

Трагедия в Биржай: выясняются обстоятельства смерти мужчины и молодой женщины

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Erikas Skardžius

В Биржай, на ул. Кястучё, произошла жуткая трагедия. В квартире нашли тела пенсионера и женщины, которая была младше своего сожителя на 31 год. Рядом лежало заряженное нелегальное ружье. Мужчине всегда нравилось оружие, он угрожал им соседям, но те не жаловались в полицию, сообщает LNK.

"Застрелился и все", – сказал ближайший сосед покойного Кястутис.

Выстрел соседи услышали около 21 ч.

В полицию позвонили соседи снизу.

"Мы жили здесь 25 лет, он никогда нам ничего не делал. Он не заслужил такой смерти", – сказала соседка.

68-летний мужчина с первой женой вырастил много детей. Перелом в его жизни возник два года назад, когда он познакомился с 37-летней женщиной.

Она хорошо известна полиции за постоянные пьянки и скандалы. Пожилой мужчина тоже этим прославился.

"У него были всякие штрафы. Приезжал в магазин пьяный на машине, его поймали, машину конфисковали. Сломался человек", – сказала работница магазина Лина.

Соседи знали, что пенсионер держит дома оружие.

"Приезжал сын, вывез полный мешок оружия", – сказала соседка.

Соседка Ирена сказала, что побаивалась этого мужчину: "Пиры каждый день, он нам с соседкой говорил, что сначала нас застрелит, за то, что мы жалуемся в полицию".

На сообщение о выстреле полиция реагировала быстро. Дверь в квартиру была закрыта, поэтому ее взломали пожарные-спасатели.

"Осмотр места происшествия провели с помощью нового сканера 3D. Надеемся, что во время расследования ответим на все вопросы", – сказал глава полиции Биржайского района Дейвидас Валтарис.

Оба тела лежали в коридоре, рядом – ружье.
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