Трагедия в Биржай: выясняются обстоятельства смерти мужчины и молодой женщины

"Застрелился и все", – сказал ближайший сосед покойного Кястутис.

Выстрел соседи услышали около 21 ч.

В полицию позвонили соседи снизу.

"Мы жили здесь 25 лет, он никогда нам ничего не делал. Он не заслужил такой смерти", – сказала соседка.

68-летний мужчина с первой женой вырастил много детей. Перелом в его жизни возник два года назад, когда он познакомился с 37-летней женщиной.

Она хорошо известна полиции за постоянные пьянки и скандалы. Пожилой мужчина тоже этим прославился.

"У него были всякие штрафы. Приезжал в магазин пьяный на машине, его поймали, машину конфисковали. Сломался человек", – сказала работница магазина Лина.

Соседи знали, что пенсионер держит дома оружие.

"Приезжал сын, вывез полный мешок оружия", – сказала соседка.

Соседка Ирена сказала, что побаивалась этого мужчину: "Пиры каждый день, он нам с соседкой говорил, что сначала нас застрелит, за то, что мы жалуемся в полицию".