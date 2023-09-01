Трагедия в Биржай: выясняются обстоятельства смерти мужчины и молодой женщины

"Застрелился и все", – сказал ближайший сосед покойного Кястутис.
Выстрел соседи услышали около 21 ч.
В полицию позвонили соседи снизу.
"Мы жили здесь 25 лет, он никогда нам ничего не делал. Он не заслужил такой смерти", – сказала соседка.
68-летний мужчина с первой женой вырастил много детей. Перелом в его жизни возник два года назад, когда он познакомился с 37-летней женщиной.
Она хорошо известна полиции за постоянные пьянки и скандалы. Пожилой мужчина тоже этим прославился.
"У него были всякие штрафы. Приезжал в магазин пьяный на машине, его поймали, машину конфисковали. Сломался человек", – сказала работница магазина Лина.
Соседи знали, что пенсионер держит дома оружие.
"Приезжал сын, вывез полный мешок оружия", – сказала соседка.
Соседка Ирена сказала, что побаивалась этого мужчину: "Пиры каждый день, он нам с соседкой говорил, что сначала нас застрелит, за то, что мы жалуемся в полицию".
На сообщение о выстреле полиция реагировала быстро. Дверь в квартиру была закрыта, поэтому ее взломали пожарные-спасатели.
"Осмотр места происшествия провели с помощью нового сканера 3D. Надеемся, что во время расследования ответим на все вопросы", – сказал глава полиции Биржайского района Дейвидас Валтарис.