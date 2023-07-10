Трагедия с туалетами в Паланге: отдыхающим всего не хватает, а уборщицы подозревают отдыхающих в кражах

"Чтобы люди не справляли свои естественные потребности в море и в дюнах, нужно как можно больше общественных туалетов в доступных местах, как можно ближе к людям", – сказал Каролис из Каунаса, стоявший в очереди к туалету на аллее Мяйлес. Он жаловался, что рядом с пляжами нет работающих круглосуточно туалетов.

Журналист в воскресенье с утра до полудня ходил по Паланге и не только разговаривал с отдыхающими, но и инспектировал общественные туалеты. Он посетил семь таких мест из 33 в Паланге, Кунигишкяй, Монцишкес и Швянтои. Туалеты на курортах бесплатные.

Однако в Паланге туалеты работают по графику – они открываются в 9 утра, а закрываются в период с 20 до 23. Поэтому, если вы хотите в туалет и нашли на карте место, где он находится - не радуйтесь преждевременно, сначала проверьте, открыт ли он.

На курорте нет туалетов, которые работают круглосуточно.