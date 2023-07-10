Трагедия с туалетами в Паланге: отдыхающим всего не хватает, а уборщицы подозревают отдыхающих в кражах

"Чтобы люди не справляли свои естественные потребности в море и в дюнах, нужно как можно больше общественных туалетов в доступных местах, как можно ближе к людям", – сказал Каролис из Каунаса, стоявший в очереди к туалету на аллее Мяйлес. Он жаловался, что рядом с пляжами нет работающих круглосуточно туалетов.
Журналист в воскресенье с утра до полудня ходил по Паланге и не только разговаривал с отдыхающими, но и инспектировал общественные туалеты. Он посетил семь таких мест из 33 в Паланге, Кунигишкяй, Монцишкес и Швянтои. Туалеты на курортах бесплатные.
Однако в Паланге туалеты работают по графику – они открываются в 9 утра, а закрываются в период с 20 до 23. Поэтому, если вы хотите в туалет и нашли на карте место, где он находится - не радуйтесь преждевременно, сначала проверьте, открыт ли он.
На курорте нет туалетов, которые работают круглосуточно.
Отдыхающие у туалета на аллее Мяйлес жаловались, что в туалете воняет. "Чувствительного человека может даже стошнить. Запах очень едкий", – сказала Ангеле из Алитуса. Она часто бывает в гостях у дочери в Норвегии, и там туалеты в хорошем состоянии.
Другой общественный туалет Паланги находится около гостиницы Lagūna. В мужском отделении только три кабинки, разделенные стенками с дверьми. На унитазах нет сидений. Нет в кабинках и туалетной бумаги. Она висит в общем помещении.
Лаура и Вайда из Вильнюса сказали, что если бы шли по одной, то у них была бы проблема - в женской половине также бумага находится в общем помещении, а не в кабинах. Они сказали, что в туалете у гостиницы Lagūna нет горячей воды.
Главным общественным туалетом Паланги, наверное, считается туалет в конце улицы Й.Басанавичюса, около скульптуры Юрате и Каститиса. В нем можно увидеть предупреждение "Осторожно, скользкий пол!!!" И действительно на полу скользкая жижа из воды и песка.
Здесь до сих пор нет унитазов, сохранились "дырки" в полу. Еще 10 лет назад их можно было увидеть в разных местах, но сейчас - это редкое явление.
"Дырка лучше обычного туалета. Я никогда не сажусь на унитаз в общественных туалетах", – сказал отдыхающий Витаутас. Другой мужчина согласился с ним, только прибавил, что в таком случае главное - не попасть себе в штаны.
В туалетах на ул. Й.Басанавичюса также существует проблема с туалетной бумагой – в кабинках ее нет. Бумагу надо брать в общем помещении.
"Наша семья уже привыкла, часто приходим, если "по большому", то берем бумагу заранее", – сказал мужчина, который ждал у туалета супругу.
Эгидия и Рамунас, встреченные у другого туалета на ул. Й.Басанавичюса (по пути в Швянтои), жаловались, что туалетов в Паланге слишком мало, всегда приходится стоять в очереди.
После того как пара сходила в туалет, рассказала, что бумаги в нем нет, нет и горячей воды.
Журналист побывал и в туалете на спасательной станции. Около туалета ходили разозленные женщины. Юрате и Вилма из Паневежиса сказали, что пользуются этим туалетом уже несколько дней, и сделали выводы.
"Ситуация плохая. Вчера работала 1 из 3 кабин. Сегодня - две. Очередь есть всегда", – сказала Вилма. Юрате прибавила: "Нет горячей воды, дверь не закрывается".
Туалет на станции не понравился и Даниэлюсу: "Это какой-то ужас. Зайдите, посмотрите. Такое ощущение, что прошли вандалы, и никто этого не заметил".
Журналист зашел в туалет. Здесь также не унитаз, а дырка в полу, нет бумаги.
Гедре была возмущена тем, что негде высушить руки. "Туалет есть только на бумаге, в реальности, видимо, власти города сюда не хотят. Мне это не нравится, я бы лучше заплатила евро, но чтобы был порядок и нормальный запах", - сказала она.
Журналист говорил не только с отдыхающими, но и с госпожой Аушрой, которая работает в общественном туалете недалеко от женского пляжа. Она должна убирать 10 общественных туалетов, что и делает весь день без перерыва. По кругу.
По ее словам, в каждый она возвращается каждых 2–3 часа.
На жалобы об отсутствии бумаги Аушра со смехом сказала: "Мы не просто так не кладем ее в кабинки. Люди ее воруют. Все воруют – бумагу, мыло, даже кнопки от унитазов".
"Ломают краны и уносят. Это какой-то кошмар. Наш сантехник не успевает заказывать новые запчасти", – пояснила Аушра.
Журналист рассказал ей о жалобах отдыхающих.
"Мы тоже можем рассказать, что делают люди, приезжающие в Палангу", – ответила она, заметив, что некоторые забираются на унитазы с ногами.
Иногда унитазы не выдерживают веса людей и трескаются пополам.
Аушра сказала, что женщины в туалетах ведут себя некультурно. "Идем, покажу, что делают. Я убрала пять минут назад. Разве похоже на то, что я убрала? Они приходят, моют здесь подмышки, ноги, голову, все части тела. Разливают воду. Оставляют беспорядок. Такое ощущение, что не в туалет, а в СПА пришли. Это не место для мытья подмышек, идите в гостиницу, домой и мойтесь", – сказала Аушра.