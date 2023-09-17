Традиционная покупка парламента: заказан шоколад и конфеты за 100 000 евро

В 2019 году парламентская канцелярии сообщила о закупке шоколада на сумму 180 000 евро, это решение в фейсбуке раскритиковал исполнитель Мариюс Микутавичюс.

По данным парламентской канцелярии, в 2021 г. на шоколад потратили 70 582 евро, в 2022 г. – 84 840 евро, в 2023 г. – 74 565 евро. 29 августа этого года парламентская канцелярия заключила договор с компанией AJ šokoladas на сумму 100 000 евро.

Сладости будут закупать частями по мере необходимости и стоимость покупок не превысит указанную в договоре, На данный момент уже куплен шоколад на сумму 89 407 евро.

Представитель парламентской канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене сказала, что шоколад необходим для репрезентации, угощения гостей - как местных, так и из-за рубежа.

Выделяемая на покупку сладостей сумма, по ее словам, устанавливается в зависимости от потребностей. В последнее время цены на шоколад выросли, поэтому увеличилась и выделенная сумма. Закупки проводят на конкурсной основе.