Традиционная покупка парламента: заказан шоколад и конфеты за 100 000 евро

 
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Перед началом осенней сессии парламентская канцелярия заключила договор на сумму 100 000 евро о закупке шоколадок и коробок с шоколадными конфетами с логотипом парламента. Это традиционная покупка парламента, которая и прежде вызывала возмущение в обществе.

В 2019 году парламентская канцелярии сообщила о закупке шоколада на сумму 180 000 евро, это решение в фейсбуке раскритиковал исполнитель Мариюс Микутавичюс.

По данным парламентской канцелярии, в 2021 г. на шоколад потратили 70 582 евро, в 2022 г. – 84 840 евро, в 2023 г. – 74 565 евро. 29 августа этого года парламентская канцелярия заключила договор с компанией AJ šokoladas на сумму 100 000 евро.

Сладости будут закупать частями по мере необходимости и стоимость покупок не превысит указанную в договоре, На данный момент уже куплен шоколад на сумму 89 407 евро.

Представитель парламентской канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене сказала, что шоколад необходим для репрезентации, угощения гостей - как местных, так и из-за рубежа.

Выделяемая на покупку сладостей сумма, по ее словам, устанавливается в зависимости от потребностей. В последнее время цены на шоколад выросли, поэтому увеличилась и выделенная сумма. Закупки проводят на конкурсной основе.

"В соответствии с договором, мы платим за фактически поставленный товар", – прибавила Радзявичюте-Лаугалене.

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