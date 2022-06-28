Товары и услуги в Литве подорожали, жители едут в Польшу

Годовая инфляция в мае в Литве составила 18,5%. Для сравнения, в мае 2021 г. этот показатель был 3,5%.

Представитель Šiaulių bankаs Андрюс Камараускас сказал, что в этом году, по сравнению с тем же периодом прошлого года, больше всего выросли расходы литовцев на гостиницы (183%), рестораны (154%), одежду (119%) и мебель (71%).

"На товары и услуги этих категорий особенно подействовал карантин, поэтому зафиксирован скачок. Кроме того, когда начали расти цены, литовцы стали покупать крупные товары, такие как мебель, по розничным ценам за границей, что еще больше привело к инфляции", – сказал эксперт.

В этом году литовцы больше тратят на горючее (52%), товары для ремонта (45%), зубных врачей (40%), запчасти для автомобилей (39%), лекарства и электронику (27%). На еду тратят на 15% больше.

Больше всего снизились расходы на услуги курьеров (28%). На 18% снизились расходы в специализированных магазинах розничной торговли.

Литовцы не забыли и Польшу. У соседей все еще дешевле, поэтому люди там чаще покупают необходимое и тратят больше денег. По данным Šiaulių bankаs, за первые 5 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество платежей в физических магазинах Польши увеличилось на 27%, а суммы на 88%. В Литве количество оплат выросло на 27%, а расходов на 38%.

"В Польше цены тоже растут, несмотря на попытки правительства остановить их рост. Однако там инфляция ниже, чем в Литве. В Польше годовая инфляция в мае составила 13,9%. Продукты там подорожали на 13,5%, энергия на 31,4%. В Литве соответственно на 18,5% ir 38%. Кроме того, в Польшу все еще выгодно ездить из-за благоприятного курса обмена валюты. Если правительство Польши продлит действие мер против инфляции, а цены на энергию и сырье будут стабильными, то цены не должны сильно меняться", – сказал Камараускас.