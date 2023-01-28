Товар тот же, а цены разные: почему литовские продукты за границей дешевле

Часть произведенных в Литве сыров будет продана за границей. Сыры те же, а цены – разные. По подсчетам Pricer.lt, литовские продукты за границей дешевле, чем в Литве. Об этом рассказал глава портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Министерство сельского хозяйства Литвы указало, что вряд ли расходы производителя при производстве товаров для Литвы и для заграницы, отличаются. Однако производители утверждают, что разница есть.

"Разница в НДС – в Литве он 21%, а в большинстве стран он снижен или как в Польше – вообще отменен на некоторые товары. Следующий пункт - плата за упаковку. Если компании экспортируют товар, то не надо платить за упаковку, поскольку ее вывозят. В других странах этот налог небольшой или его нет совсем", – сказал глава Norfa Дайнюс Дундулис.

Директор "Вильнюсского птичника" (Vilniaus paukštynаs) прибавил, что литовский рынок небольшой, поэтому за границу вывозят излишки продукции.

"Когда мы вывозим на продажу излишки, которые не можем продать на местном рынка, многое зависит от сезона, спроса, некоторые части кур, которые не пользуются спросом в Литве, например, ноги, отправляют в Азию и др.", – сказал Тадас Спринджюнас.

По словам производителей, в Литве цены на продукцию нельзя снизить из-за высоких цен на энергоресурсы и коммунальные расходы.

Однако, по словам экономистов, все проще.

"Чтобы латвийский покупатель покупал литовский товар, у литовского должны быть преимущества, они должны быть выражены в цены", – сказал экономист Альгирдас Барткус.

По его словам, цены немного подкорректировать может спрос, но этому мешает лояльность литовцев к местным товарам. Якобы покупатели готовы платить дороже, но покупать литовский товар, а не дешевле и импортный.

Но не все столь лояльны.

"Мне кажется, всем сейчас сложно, люди ищут, что дешевле, а литовское или польское, я думаю, нет особенной разницы", – сказала женщина.

"Польские товары дешевле. Я езжу в те магазины, в которых есть польские товары", – сказал мужчина.

Экономисты подчеркнули, что такое явление, когда товары за границей бывают дешевле - не является особенностью Литвы.

"И латыши могут возмущаться тем, что в Литве их сливочное масло дешевле", – сказал Барткус.

По данным "Евростата", литовцы до сих пор тратят на продукты больше, чем жители других стран Европы – около 1/5 доходов. Больше тратят только жители Румынии – 1/4.