Тот же товар, а цена в 3 раза выше: будьте внимательны

Именно сейчас стоит начать следить за ценами, поскольку в Польше, например, уже начались распродажи школьных товаров“, – сказал Delfi Чепкаускас.

„Второй момент, до сентября осталось 1,5 месяца, поэтому часто практикуется такое - повышают цены, а потом их „снижают“.

Одна – на Pigu.lt есть и другие торговцы, которые устанавливают какие хотят цены. Чепкаускас сказал, что покупатель прислал неполную информацию, поэтому непонятно, продает этот рюкзак тот же или разные продавцы.

Представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускасл сказал, что причин такой ситуации может быть несколько.

По данным Pricer.lt, стоит обратить внимание на цены на школьные товары, поскольку именно сейчас, когда до сентября осталось 1,5 месяца, некоторые торговцы повышают цены, а потом „делают скидки“.

Представитель Pigu.lt Нериюс Микалаюнас сказал, что на фото - предложения разных торговцев. По его словам, один продавал рюкзаки по рыночной цене, а другой установил более высокую цену.

„На нашей платформе сейчас продают 9000 разных рюкзаков – разные цены, разные модели. Это лишь один из немногих рюкзаков. Но мы должны признать, что цена очень высокая, мы попросим торговца придерживаться правил Marketplace и устанавливать рыночные цены или же уберем рюкзак из ассортимента“, – заметил он.

Микалаюнас указал, что уже связался с торговцем и напомнил ему о правилах.