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Не меньше 158 торговых центров во всей Литве – в них с 13 сентября будут проверять "паспорта возможностей" у клиентов. Как будут проверять паспорта и потребуются ли дополнительные работники, еще выясняют, но торговцы сказали, что у них уже есть определенные идеи на этот счет.
Торговые сети сосчитали, во скольких магазинах будут проверять наличие "паспорта возможностей"
© DELFI / Josvydas Elinskas

Правительство Литвы приняло решение с 13 сентября ограничить доступ людей без "паспорта возможностей" в торговые центры площадью больше 1500 кв. м.

Представитель Norfa Дарюс Рилишкис сказал Delfi, что в Литве есть 151 магазин Norfa, 32 из них площадью больше 1500 кв. м, в них с 13 сентября начнется проверка документов.

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Рилишкис сказал, что у сети есть идеи относительно организации проверки, но все будет зависеть от решения властей. Ранее в интервью tv3.lt он сказал, что "паспорта возможностей" будут проверять у кассы перед оплатой, но как все будет выглядеть на самом деле, выяснится позже, когда свой ответ на запрос дадут ответственные ведомства.

Рилишкис сказал, что пока ясно лишь одно - все покупатели в магазинах будут в масках, несмотря на то, что правительство сделало ношение масок для людей с "паспортом возможностей" там, где обслуживают только клиентов с этим документом, рекомендацией.

"Порядок не изменится – все будут в масках", – сказал он.

Представитель сети Maxima Эрнеста Дапкене сказала, что у них есть 252 магазинов, из них 82 - больше 1500 кв. м.

"Сейчас мы ищем оптимальный способ проверки документа у клиентов, чтобы никто не испытывал больших неудобств", – заметила она.

То же самое сказала представитель сети Rimi Lietuva Габриэле Шеренене. По ее словам, у торговой сети есть 71 магазин, проверки будут проходить в 33 из них.

"Сейчас проходит процесс планирования, который зависит от появляющейся ежедневно новой информации и разъяснений Минздрава. Мы стараемся найти решение, которое поможет избежать проблем и не доставит неудобств", – сказала Шеренене.

У сети Iki - 227 магазинов. По словам пресс-секретаря сети Вайды Будрене, проверка будет проходить в 11 из них (в это число не входят магазины, находящиеся в крупных торговых центрах).

"Сейчас мы решаем вопрос осуществления проверки. Мы рассматриваем и вариант технологической проверки, вовлечения человеческих ресурсов, чтобы наши покупатели могли пройти проверку быстро и безопасно", – сказала она.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала Delfi, что у сети в Литве есть 56 магазинов, но большая их часть меньше 1500 кв. м.

"Если будут случаи, когда придется проверять "паспорта возможностей" у покупателей жителей, то будет действовать в соответствии с требованиями и рекомендациями", – сказала она.

Журналисты интересовались, как будет проходить контроль в торговых центрах Panorama, Akropolis и Ozas. Представитель Ozas Ина Аугулене сказала, что они ищут технологический вариант решения вопроса, если его не найдут, то у входов документ будет проверять охрана. Для этого, по ее словам, наймут дополнительных охранников.

Представители Panoramа и Akropolis сказали, что они пока с порядком проверки не определились.

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